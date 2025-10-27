Nem lesz Navalnij emlékére átnevezve a Bajza utcai metróállomás

Leszavazta a főváros Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottsága a javaslatot, ami átneveztette volna az M1-es metró Bajza utcai megállóját Bajza utca – Navalnij emlékműre. A Közlekedés számolt be arról, hogy Vitézy Dávid is nemmel szavazott a javaslatra, amit a Magyar Kétfarkú Kutya Párt frakciójában ülő ferencvárosi polgármester, Baranyi Krisztina adott be.

A Közlekedés azt írta:

„Az átnevezés több tízmillió forint költséggel járt volna. Ezen túl feltehető rongálások célpotja lett volna az állomás. Nagyban megnehezítette volna a tájékozódást.”

Baranyi az előterjesztésében azt írta: „Alekszej Navalnij az orosz ellenzék legismertebb vezető alakja volt, aki következetesen kiállt a korrupció és az autoriter hatalomgyakorlás ellen. Gyakran Vlagyimir Putyin orosz elnök legfontosabb politikai ellenfeleként hivatkoztak rá. Túlélt egy merénylet-kísérletet, majd a Putyin-rezsim börtönbe vetette, és 2024-ben fogságban vesztette életét. Halála világszerte a szabadságért és emberi jogokért folytatott küzdelem szimbólumává vált. Éppen ezért különös jelentősége van annak, hogy éppen az orosz nagykövetség szomszédságában, a Bajza utca metrómegállónál született egy emlékhely, amelyet civilek építettek és amely Navalnij előtt tiszteleg.”

A megállónál lévő emlékhelyről az elmúlt időszakban többször is elvitték a kihelyezett kegyeleti tárgyakat. Az MKKP-s Oláh János még aznap megpróbálta helyreállítani az emlékművet, egy Navalnij-képet és virágcsokrot helyezett ki, de ezeket másnapra valaki szintén eltüntette. Miután Oláh másodszor is helyreállította az emlékhelyet, a rendőrség elfogta a rongálót. Baranyi szerint a civilek megmutatták, hogy fontos nekik Navalnij emléke, és hogy „elkötelezettek egy elnyomó rezsim áldozatául esett hős” melletti kiállásban.