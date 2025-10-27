Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki Portik Tamás fia ellen azután, hogy nem vonult be a börtönbe. A férfit hivatalos személy elleni erőszak miatt ítélték el, amiért tavaly januárban a Gyárfás-pernél, apja elsőfokú tárgyalásánál hideg kávéval leöntötte a bírót.

A Magyar Nemzet azt írja, nem meglepő a bíróság döntése, mert a férfi Svájcban él, és az eredetileg kiadott hazai elfogatóparancsot terjesztették ki most nemzetközire.

A tavalyi tárgyaláson az életfogytiglani fegyházra ítélt bűnöző fia, Portik T. megjelent a bíróságon, hogy beszéljen a bíróval, de a bíró ezt elutasította, helyette többször kérte Portik fiától, hogy engedje őt be a terembe, vagy hívni fogja a biztonságiakat. „Hívja nyugodtan” – válaszolta Portik fia, majd leöntötte a bírót egy pohár hideg kávéval. A tárgyalás kezdése addig állt, amíg nem érkeztek ki a rendőrök, akik az ügy miatt előállították Portik fiát.

Portik Tamás vádlott a Jozef Rohác és két társa ellen emberölés bűntette miatt indult büntetőper tárgyalásán Budapesten, a Fővárosi Törvényszéken 2015. február 26-án. Fotó: Marjai János/MTI

A férfi ügyében tavaly márciusban az elsőfokú ítélet a szabadságvesztés próbaidőre való felfüggesztését is tartalmazta, de a másodfokú ítélet súlyosabb lett: a próbaidő mellőzése mellett két évre a közügyektől is eltiltották Portik fiát, azaz 18 hónapra börtönbe kell vonulnia, a büntetés felének lejárta után viszont feltételesen szabadlábra kerülhet.

A súlyosabb ítéletet a bíróság azzal indokolta, hogy a társadalmi jogrendbe nem illeszthető bele a rendőrök, az ügyészek és a bírák elleni, mélyen elítélendő támadás. A bíróság szerint a súlyosabb ítélet ahhoz szükséges, hogy az elítélt a jövőben ne vigyen véghez hasonló tetteket.