November elsejétől nincs amerikai élelmiszersegély a kormányzati leállás miatt

Az amerikai Mezőgazdasági Minisztérium (USDA) hivatalos közleménye szerint november 1-jétől nem folyósítják a szövetségi élelmiszersegélyt, ha a héten nem születik politikai megállapodás a kormányzati leállás feloldásáról. A döntés különösen súlyosan érintheti a rászorulókat, mivel ezekre a segélyekre (food stamps) nagyjából minden nyolcadik amerikai támaszkodik élelmiszer-vásárlása során.

A tárca közleménye szerint a kormányzat nem használja fel a mintegy 5 milliárd dolláros tartalékot a novemberi finanszírozásra, mondván, a források kimerültek. Az USDA úgy fogalmazott: „A lényeg: a kút kiszáradt. Jelen állás szerint november 1-jén nem lesznek kifizetések.” A minisztérium a patthelyzetért a demokratákat okolja; a demokraták viszont azt mondják, addig nem egyeznek bele a kormányzati költések újraindításába, amíg a republikánusok nem tárgyalnak a rászorulók egészségügyi ellátását biztosító törvény (Obamacare) egyes támogatásainak meghosszabbításáról.

Az élelmiszerjegyekre több mint 41 millió amerikai jogosult, egyes államokban – például Új-Mexikóban – a lakosság akár 21 százaléka is része a programnak. A mostani leállás október 1-jén kezdődött, és már a második leghosszabb az Egyesült Államok történetében. Bár a kormányzat lépéseket tett, hogy az októberi juttatások kimenjenek, a novemberi kifizetések elmaradása jelentősen szélesítené a leállás társadalmi következményeit.

Néhány állam jelezte, hogy megpróbálja saját forrásból fenntartani a juttatásokat, ám kérdéses, hogy a szövetségi szabályok ezt lehetővé teszik-e, és az USDA tájékoztatása szerint a szövetségi kormány utólag nem térítené meg az állami előfinanszírozást. (AP, Guardian)