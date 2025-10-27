Orbán: Trump hibát követett el a szankciókkal, majd beszélek vele, hogy visszavonja azokat

Fotó: EVAN VUCCI/AFP

„Trump hibát követett el a szankciókkal, majd én beszélek vele, hogy visszavonja azokat” – mondta Orbán Viktor a Repubblica újságírójának a hvg.hu szemléje szerint.

Donald Trump múlt héten jelentett be szankciókat Oroszország két legnagyobb olajvállalata, a Lukoil és a Rosznyefty ellen, majd Matt Whitaker amerikai NATO-nagykövet a Fox Newsnak arról beszélt, Amerika elvárja, hogy Magyarország is váljon le az orosz energiahordozókról.

Orbán a pápai audiencia után nyilatkozott az olasz sajtónak. Azt mondta, hamarosan megy Washingtonba az amerikai elnökkel tárgyalni, amin energetikai kérdések is szóba kerülnek.

Orbán megismételte, Magyarország erőteljesen rá van utalva az orosz kőolajra és földgázra, enélkül nagyon magasak lennének az energiaárak, és kimaradások is lehetnek.

Szijjártó Péter külügyminiszter egy budapesti sajtótájékoztatón az MTI összefoglalója szerint arról beszélt, Orbán Viktor a jövő hét második felében utazhat Washingtonba.

Azt mondta, az Oroszországgal szembeni friss amerikai szankciók még nem léptek hatályba, így egyelőre semmilyen kiesést nem jelentenek Magyarország energiaellátásában, de a kormány vizsgálja a helyzetet.

Szijjártó arról beszélt, az orosz vállalatok elleni szankciókkal kapcslatban Orbán Viktor miniszterelnök a jövő heti egyesült államokbeli látogatásán személyesen is konzultálhat majd Donald Trump elnökkel szükség esetén, miután elemezték, hogy ezek a döntések mit is jelentenek pontosan jogilag és fizikailag.

Szijjártó hozzátette, az ország energiaellátásával kapcsolatban nem híve semmiféle üzengetésnek, ezt a kérdést többször végigbeszélte Marco Rubio külügyminiszterrel, Orbán pedig az amerikai elnökkel, erre jövő hét második felében is lesz lehetősége Orbánnak.

Pontos dátumot most nem adtak meg, de Orbán az Egyiptomban rendezett békecsúcson úgy köszönt el Trumptól, hogy november 8-án találkoznak Washingtonban.

Szijjártó Péter múlt heti washingtoni tárgyalásán már ezt a találkozót készítették elő. A Rubióval folytatott tárgyalás után Szijjártó azt közölte, a látogatás során Orbán és Trump egy olyan nagy megállapodást ír alá, ami „új dimenzióba lépteti a magyar-amerikai gazdasági és energetikai együttműködést”. A Portfolió szerint Szijjártó a korábbi bejelentésére utalva arról beszélt, Magyarország a nukleáris kapacitásai bővítésében érdekelt, és ennek során számítanak az Egyesült Államokra, az amerikai technológiára is. Azt mondta, a jövőben az orosz mellett amerikai nukleáris fűtőelemeket is akarnak venni, illetve tárgyalnak a kis moduláris atomreaktorok esetleges beszerzéséről is.