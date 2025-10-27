Prágában egy férfi egy játszótéren hozzávágott 2 millió forintnyi koronát egy idegenhez, aki erre kihívta a rendőröket

Szürreális jelenet játszódott le egy prágai játszótéren: egy ismeretlen férfi odalépett egy járókelőhöz, hozzávágott egy 120 000 cseh korona (közel 2 millió forint) értékű bankjegyköteget, és azt mondta: „Senki sem fogja megtudni.” Ezután pedig szó nélkül elsétált. A megajándékozott férfi azonnal értesítette a rendőrséget, akik később megerősítették a történteket.

A prágai városi rendőrség szerint az eset egy szabadtéri edzőpark közelében történt. A pénzt elajándékozó férfi többféle szer hatása alatt állhatott.

„Amikor a járőrök megérkeztek, felosztották a feladatokat: az egyikük a bejelentő mellett maradt, a többiek pedig elkezdték keresni a pénzt eldobó személyt” – közölte a rendőrség.

A szemtanú leírása alapján a rendőrök a Veslařský-szigeten (Evezős-sziget) találták meg a titokzatos adakozót.

A 38 éves férfi beismerte, hogy valóban odaadta a pénzt, és nem érdekli, mi lesz vele. A rendőrök drogtesztet végeztek rajta, ami amfetamint, metamfetamint, kokaint, ópiátokat és alkoholt is kimutatott a szervezetében.

Miután ellenőrizték a pénz eredetét, a rendőrök megállapították, hogy az nem bűncselekményből származik.

„A járőr aláírás ellenében visszaadta a pénzt a férfinak. Az azonnal a zsebébe tette (közvetlenül 50 000 korona mellé), rágyújtott egy cigarettára, és szó nélkül elsétált” – zárta közleményét a rendőrség. (Prague Morning)