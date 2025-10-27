Selmeczi Gabriella is elhatárolódott Nagy Feró nyilatkozatától

Bayer Zsolt és Vitályos Eszter után Selmeczi Gabriella is arról beszélt hétfőn, hogy nem mehetnek el szó nélkül Nagy Feró október 23-i szavai mellett, „mert nem lehet kiszolgáltatott helyzetben lévő nők és lányok szenvedését relativizálni”. Selmeczi, aki ezzel nagyjából a kormányszóvivő által elmondottakat ismételte meg, a parlamentben mondta ezt hétfő délután, amikor a DK kezdeményezésére gyermekvédelmi vitanapot tartottak.
A Fideszbe mélyen beágyazott, a 2023-as pártkongresszuson is részt vevő, 2021-ben Kossuth-díjjal elismert egykori rocksztár az október 23-i Békemeneten a Szőlő utcai botrányra vonatkozó kérdésre válaszolva azt magyarázta, hogy nemcsak a lányokat futtató Juhász Péter Pál keresett, „a lányok is keresték a pénzt ezzel, mindenki jól járt, nem?” A szavai után hatalmas tiltakozáshullám alakult ki – az őrbottyáni díszpolgári címének visszavonását is kezdeményezte az egyik helyi képviselő, aki azóta lemondott.
Nagy Feró szavai különösen annak fényében voltak vállalhatatlanok, hogy mint megírtuk, az egyik prostitúcióra rávett lányt már 12 éves korában elkezdték behálózni. Néhány nap kivárás után a fideszesek is feleszméltek, és ma már, mint korábban írtam, többen elhatárolódtak a fejtegetésétől. Bayer Zsolt például azt üzente neki, kérjen bocsánatot, mert „meggondolatlan voltál és ostobaságot, bántó dolgot mondtál azokról a szerencsétlen, jobb sorsra érdemes, kiszolgáltatott lányokról”.
Az egykori zenészt egyelőre nem hatották meg a kritikák. A hétvégén az Index munkatársának nyilatkozva sem mutatta jelét, hogy megbánta volna, amit mondott, majd ma Bayernek is azt üzente a Blikk őt felhívó munkatársán keresztül: „Ha a Bayer Zsolt ezt mondta, akkor majd elküldöm én a picsába, jó?” Vitályos Eszternek és Selmeczi Gabriellának egyelőre nem üzent.
A „hagyjál már, hát nem látod, hogy kurva fontos ember vagyok” kezdetű interjú itt nézhető vissza.
Lázár János azt mondta, súlyos dolog lenne bármilyen Kossuth-díjat visszavonni.
Nagy Feró a Békementen fejtegette, hogy a Juhász Péter Pál által futtatott lányok is kerestek pénzt a prostitúcióval.
Később arról beszélt, „nem törünk egy nő felett sem pálcát, ha van nála egy értékes dolog, amit meg akar osztani másokkal”.