Selmeczi Gabriella is elhatárolódott Nagy Feró nyilatkozatától

Bayer Zsolt és Vitályos Eszter után Selmeczi Gabriella is arról beszélt hétfőn, hogy nem mehetnek el szó nélkül Nagy Feró október 23-i szavai mellett, „mert nem lehet kiszolgáltatott helyzetben lévő nők és lányok szenvedését relativizálni”. Selmeczi, aki ezzel nagyjából a kormányszóvivő által elmondottakat ismételte meg, a parlamentben mondta ezt hétfő délután, amikor a DK kezdeményezésére gyermekvédelmi vitanapot tartottak.

A Fideszbe mélyen beágyazott, a 2023-as pártkongresszuson is részt vevő, 2021-ben Kossuth-díjjal elismert egykori rocksztár az október 23-i Békemeneten a Szőlő utcai botrányra vonatkozó kérdésre válaszolva azt magyarázta, hogy nemcsak a lányokat futtató Juhász Péter Pál keresett, „a lányok is keresték a pénzt ezzel, mindenki jól járt, nem?” A szavai után hatalmas tiltakozáshullám alakult ki – az őrbottyáni díszpolgári címének visszavonását is kezdeményezte az egyik helyi képviselő, aki azóta lemondott.

Selmeczi a hétfői parlamenti vitában Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Nagy Feró szavai különösen annak fényében voltak vállalhatatlanok, hogy mint megírtuk, az egyik prostitúcióra rávett lányt már 12 éves korában elkezdték behálózni. Néhány nap kivárás után a fideszesek is feleszméltek, és ma már, mint korábban írtam, többen elhatárolódtak a fejtegetésétől. Bayer Zsolt például azt üzente neki, kérjen bocsánatot, mert „meggondolatlan voltál és ostobaságot, bántó dolgot mondtál azokról a szerencsétlen, jobb sorsra érdemes, kiszolgáltatott lányokról”.

Az egykori zenészt egyelőre nem hatották meg a kritikák. A hétvégén az Index munkatársának nyilatkozva sem mutatta jelét, hogy megbánta volna, amit mondott, majd ma Bayernek is azt üzente a Blikk őt felhívó munkatársán keresztül: „Ha a Bayer Zsolt ezt mondta, akkor majd elküldöm én a picsába, jó?” Vitályos Eszternek és Selmeczi Gabriellának egyelőre nem üzent.

A „hagyjál már, hát nem látod, hogy kurva fontos ember vagyok” kezdetű interjú itt nézhető vissza.