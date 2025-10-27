Szolidaritási akciót tartottak az arcpirítóan alulfizetett pécsi könyvtárosokért

Még szeptember végén írtak nyílt levelet a pécsi könyvtárosok minden helyi képviselőnek, miután az intézmény pénzügyi helyzete tarthatatlanná vált. Felsorolták benne az alulfinanszírozottságból, elvándorlásból és létszámstopból fakadó problémáikat, és bemutatták, milyen elkeserítő, szégyenletesen alacsony fizetésekért dolgoznak.

A bruttó átlagkereset a pécsi könyvtárban mindössze 379 693 forint, ami alig több mint fele az országos bruttó átlagkeresetnek, de még az országos könyvtári fizetésektől is több mint 20 százalékkal elmarad. Ez a pénz alig haladja meg a szakmunkás bérminimumot (348 800 forint), miközben sok esetben többdiplomás emberekről van szó.

A pécsi városvezetés néhány napon belül egy nesze-semmi-fogd-meg-jól választ adott: „kifejezte együttérzését, és biztosította intézményünket arról, hogy támogatásukra számíthatunk”, de a polgármester által aláírt levélben „egyértelműen szerepel: nincs forrás a béreink rendezésére, a helyzetünk valós javítására”. A könyvtárosok ezért folytatták a tiltakozást, amely része volt hétfőn egy szolidaritási akció is. Ezt hétfőn tartották, egy néhány perces videó is megnézhető róla. A könyvtárosok emellett petíciót is indítottak, amit Péterffy Attila polgármesternek és Hankó Balázs kulturális miniszternek címeztek.

A pécsiek tiltakozása nem egyedülálló: a szegedi könyvtárosok szintén meghirdették a szolidaritási akciójukat, mondván, az ő könyvtáruk jelenlegi helyzete is tarthatatlan. A szegedi akció november 13-án lesz.