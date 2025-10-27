Tíz embert állítottak bíróság elé Párizsban azzal a váddal, hogy online zaklatták Brigitte Macront

Tíz embert állítottak bíróság elé Párizsban Brigitte Macron online zaklatásával kapcsolatos vádakkal. Az Atlanti-óceán mindkét oldalán zajló jogi csata amiatt a hamis állítás miatt zajlik, hogy a francia first lady valójában egy Jean-Michel Trogneux nevű férfi.

Emmanuel Macron elnök és felesége július végén indított rágalmazási pert az Egyesült Államokban az interneten terjesztett és ismételgetett pletyka miatt.

Macronék amerikai keresete azt támadta, amit „ellenőrizhetően hamis és pusztító hazugságoknak” nevezett. A jobboldali podcaster, Candace Owens ismételgette, hogy a 72 éves Brigitte Macron férfiként született. Az amerikai per szerint a bizonyítékok egyértelműen cáfolják ezt a „groteszk narratívát”, amely „a globális megszégyenítés kampányává” és „világszintű könyörtelen zaklatássá” vált.

Van egy másik, francia per is az online zaklatás miatt, és Brigitte Macron 2024-ben benyújtott jogi bejelentésével kapcsolatos. Tíz vádlott (nyolc férfi és két nő, 41 és 60 év között) áll Párizs büntetőbírósága előtt Brigitte Macron online zaklatásának vádjával. Ha bűnösnek találják őket, akár két év börtönt is kaphatnak.

A vádlottak, akik minden vádat tagadnak, azzal vádolhatók, hogy számos rosszindulatú kommentet tettek Brigitte Macron neméről és szexualitásáról, sőt az korkülönbségét a férjével „pedofíliával” hozták összefüggésbe – közölték az ügyészek.

Emmanuel Macron francia elnök és a felesége, Brigitte Macron 2025. július 9-én Londonban. Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

A bíróságon elhangzott, hogy Brigitte Macron a rendőrségnek elmondta, hogy az online hozzászólások „gyűlöletkeltőek”, és nagyon nehéz volt az unokáinak hallani, hogy azt mondják, a nagymamájuk férfi.

Jérôme A., egy 49 éves informatikus, a 2024-ben megosztott vagy írt kilenc, Brigitte Macron férfiségére és férfiasságára utaló közösségimédia-posztról tett vallomást. A férfi bíróságnak elmondta, hogy viszonylag kis X-fiókja van. „Csak vicc volt… Szarkasztikus akartam lenni, semmi több” – mondta, hozzátéve, hogy „szatirikus szellemben” posztolt. Jérôme A. a bíróságnak azt mondta: „Mint sok ember, én is azon gondolkodom, miért vagyok ma itt. Ma már tweetek miatt is bíróság elé lehet kerülni.” Szerinte Brigitte Macronnak „mint nagyon befolyásos személynek, el kell fogadnia a kritikát”. Tagadta a zaklatást, és azt mondta, úgy véli, nem sértette meg a törvényt.

Egy másik vádlott, Jérome C. adótanácsadó elmondta a bíróságnak, hogy este a kanapéról szeret posztolni a közösségi médiába. „Csak humor volt. Kell engedély Franciaországban ahhoz, hogy viccelődjünk?” – mondta. A férfi azt mondta, megosztotta a Brigitte Macron férfi vagy pedofil voltáról szóló posztokat, hogy „informáljon” másokat, de tagadta a zaklatást.

Macronék amerikai keresete szerint az az állítás, miszerint Brigitte Macron férfiként, Jean-Michel Trogneux néven született, teljesen hamis, és Trogneux valójában Brigitte Macron 80 éves testvére. Észak-Franciaországban, Amiens városában él, ahol Brigitte-tel és további négy Trogneux testvérrel nőtt fel a helyi csokoládégyáráról ismert családban. A férfi nyilvánosan is jelen volt Brigitte mellett Emmanuel Macron 2017-es és 2022-es két elnöki beiktatásán.

A vádlottak között, akik mind tagadták a jogsértést, szerepel a 41 éves Aurélien Poirson-Atlan, a közösségi médiában „Zoé Sagan” néven ismert publicista, akit gyakran összehoznak konteós körökkel.

A vádlottak között van egy nő is, aki ellen Brigitte Macron már 2022-ben rágalmazási pert indított: az 51 éves Delphine J. magát spirituális médiumként határozza meg. 2021-ben feltöltött egy négyórás interjút a független újságírónak nevezett Natacha Rey-jel a YouTube-csatornájára, és ebben azt állította, hogy Brigitte Macron valaha Jean-Michel Trogneux néven született férfi volt. A két nőt, akik tagadták a jogsértést, 2024-ben kártérítésre kötelezték Brigitte Macronnak és testvérének, de az ítéletet fellebbezés után megsemmisítették. A fellebbviteli bíróság döntése nem jelentette azt, hogy az állítás igaz, miszerint Brigitte Macron férfi, hanem azt, hogy az ügy a nőkkel szemben nem felelt meg a rágalmazás definíciójának. Brigitte Macron és Jean-Michel Trogneux az ügyet Franciaország legfelsőbb fellebbviteli bíróságához, a cour de cassation-höz vitték.

Macronék kapcsolata régóta kommentek tárgya az interneten. Brigitte Macron, aki 24 évvel idősebb a férjénél, először akkor találkozott Emmanuel Macronnal, amikor franciatanárnőként dolgozott az amiens-i jezsuita középiskolában, és ő rendezte a fiút egy iskolai darabban. Macronék amerikai keresete szerint: „Az iskola színházi programján keresztül Macron elnök és Macronné mélyebb értelmi kapcsolatot alakított ki.” Azt írták: „Minden időben a tanár-diák kapcsolat Macronné és az elnök között a törvény keretein belül maradt.”

Brigitte Macronnak három gyereke van az első házasságából, amiből 2006-ban vált el. Emmanuel Macronnal 2007-ben házasodtak össze, amikor a férfi 30 éves volt. (Guardian)