Trump kijelentette, nem indulna alelnöknek 2028-ban

Donald Trump elnök hétfőn kizárta, hogy a 2028-as amerikai választáson alelnökjelöltként induljon, noha támogatóinak egy része ezt lehetséges kerülőútnak tartotta volna egy újabb elnöki ciklushoz - írja a Reuters. A repülőgépen, újságíróknak nyilatkozva azt mondta: „Megtehetném, de nem tenném. Túl trükkös. Az embereknek sem tetszene, nem volna helyénvaló.”

Donald Trump és J.D. Vance Fotó: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP

Az amerikai alkotmány értelmében ugyanaz a személy nem választható meg harmadszor is elnöknek. Ezért egyesek azt vetették fel, hogy Trump alelnökként térhetne vissza, majd egy elnöki lemondás után ismét átvehetné a posztot – ennek jogszerűségét azonban sokan vitatják. Trump a harmadik ciklus lehetőségéről úgy fogalmazott: „Imádnám, a legjobb számaim vannak”, de egyúttal jelezte, hogy az alelnöki kerülőutat elutasítja. Azt viszont most sem zárta ki, hogy más formában ne futna neki harmadik elnöki ciklusának, erre utalva ezt mondta: „Nagyon szívesen megtenném. Most vannak a legjobb számaim.” Amikor egy riporter rákérdezett, hogy nem zárja-e ki egy harmadik ciklust, így válaszolt: „Hogy nem zárom ki? Ezt magának kell megmondania.”

Trump megemlítette viszont J.D. Vance alelnököt és Marco Rubio külügyminisztert is, akik szerinte „nagyszerű emberek”, akik esélyes indulók lehetnek, és ha „egy csapatot alkotnának, megállíthatatlanok lennének”. A Fehér Házban terjesztett „Trump 2028” sapkák és a témára tett utalásai ellenére most egyértelművé tette: az alelnöki opciót nem vállalja.