Túl sok az erőszak, Montenegró felfüggeszti a törökök vízummentességét

A montenegrói kormány hétfőn gyorsított eljárás során dönt a vízummentesség ideiglenes megszüntetéséről a stabilitás és a biztonság megőrzése érdekében – közölte Milojsko Spajic miniszterelnök vasárnap este az X közösségi oldalán.

Vasárnap a rendőrség közölte, hogy 24 óra alatt a fővárosban, Podgoricában több erőszakos incidens is történt, amely török állampolgárokhoz köthető. A rendőrség összesen 45 török állampolgárt állított elő. „A rendőrök kiértékelik a fent említett személyek tartózkodásának okait, indokoltságát és jogszerűségét, valamint a tartózkodásuk alatt elkövetett erőszakos cselekményeket”, és ezek alapján mérlegelik a tartózkodás engedélyük visszavonását, kiutasítását, olvasható a rendőrségi közleményben. A belügyminisztérium vasárnap közölte, hogy Montenegróban hivatalosan mintegy 13 300 török állampolgár tartózkodik. (MTI)