Vitályos Eszter is elhatárolódott Nagy Feró Szőlő utcával kapcsolatos nyilatkozatától

Hétfőn határolódott el Vitályos Eszter kormányszóvivő attól, amit Nagy Feró még a csütörtöki Békemeneten mondott. Nagy Feró a Szőlő utcai botrányra vonatkozó kérdésre arról beszélt, hogy az igazgató „csak kereste a pénzt ezzel, lányokat futtatott, a lányok is kereték a pénzt ezzel, mindenki jól járt, nem?”

Pénteken a Telex megkeresésére ráerősített ugyanerre, majd másnap az RTL-nek arról beszélt, hogy talán kicsit túllőtt a célon, de nincs mit visszavonnia, a Kossuth díját és a díszpolgári címét pedig nem adná vissza, noha ezt többen követelték.

Vitályos Eszter kormányszóvivő hétfőn arról posztolt, hogy Nagy Ferót zenészként megilleti a tisztelet, de ő nőként és anyaként nem tud elmenni szó nélkül amellett, ha „valaki olyan kijelentéseket tesz, amelyek relativizálják a kiszolgáltatott helyzetben lévők szenvedését. A szavak ereje nagyobb, mint gondolnánk – és ezek a mondatok sokakat sebezhetnek meg újra. Minden ilyen kijelentéstől elhatárolódom.”

Ezek után arról ír, hogy az erőszak minden formáját el kell utasítani, a kettős mérce pedig elgondolkodtató, például miért nem emelnek szót a „szemforgatók” a tiszás pártelnök által elkövetett családon belüli erőszak ellen, vagy Ruszin-Szendi Romulusz, illetve Aranyosi Péter lökdösődésekor. (Vitályos szavait azért árnyalja, hogy maga Orbán Viktor beszélt arról, hogy Varga Judit háromszor akart lemondani a miniszteri posztról az otthoni helyzetre hivatkozva, de Orbán mindig rábírta a maradásra, illetve Bayer Zsolt is arról írt tavaly, hogy 10 éve tudták a Fideszben, hogyan bánt Magyar Vargával. Bár Magyar visszautasította, hogy bántalmazta volna a feleségét, Varga részletesen beszélt Hajdu Péter műsorában arról, hogy mit élt át a házassága alatt. Magyar azokat a részleteket nem cáfolta.)

Vitályos szerint „a morális igazságosztás nagy lendületében, mikor patikamérlegen mérik, ki mit és miért mond vagy nem mond, talán nem ártana olykor önnönmagukat is mérlegre állítani.”

Arról, hogy a Szőlő utcában mi történt, majd dönt a bíróság. „Ha történt bűncselekmény, akkor mi a legszigorúbb büntetést kérjük kiszabni az elkövetőkre!” – írta Vitályos.

A Szőlő utcai javítóintézet igazgatóját, Juhász Péter Pált és élettársát májusban tartóztatták le emberkereskedelem és kényszermunka miatt. A gyanú szerint Juhász és társa két nőt prostituáltként futtatott, miközben papíron a javítóintézetben voltak alkalmazva. Az érintett nők tagadták, hogy Juhász kényszerítette volna őket a prostitúcióra. A rendőrség szerint a nyomozásnak csak nagykorú érintettjei vannak, de a 444-en Bábel Vilmos feltárta, az egyik érintett nőt 12 éves kora óta ismerik Juhászék. A lányt játékterembe, gyorsétterembe vitték, éjszakára is kimaradt, majd hamar otthonba került. Egy pszichológusi szakvéleményben azt írták, a lány vizsgálata során felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja.