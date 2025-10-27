William Blake látomása, Ákos nagysága

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele, benne a hétvége legfontosabb cikkeivel. Vannak másféle hírleveleink is.
A hétvégére a kormány teljesen belezavarodott a saját Békemenet-számaiba. Egy őrbottyányi képviselő elvette volna Nagy Ferótól a díszpolgári címét a Szőlő utcai botrányról tett megjegyzései miatt, majd ugyanezen képviselő rövidesen lemondott mandátumáról. Nagy Feró odáig jutott, hogy bár lehet, hogy kicsit túllőtt a célon, nincs mit visszavonnia.
Készült egy interjú Orbán Viktor anyjával, aminek kapcsán a Fidesz frakciószóvivője elküldte a libsiket az anyjukba. Hadházy szerint Orbán anyja vagy nem járt még Hatvanpusztán, vagy hazudik zebrakérdésben. Tiborcz István kétmilliós kabátban álldogált a parlament előtt a Békemenet után.
Borízű Hang a mindent eldöntő Menetek Napja előttről. A tiszaburai alapjövedelem. A Borízű-hallgató elengedhetetlen asszeszoárja: AI-Ray-Ban. Szmokingos mangalicák, buta szörfösök, nem szarozó kínaiak, Winkler csőgörénye, kolbász-Nobel Újkígyóson. Videó nélkül.
Két rabbi szeptemberben a zsidónegyed kiválását kezdeményezte a tarthatatlan állapotokra hivatkozva, mire a Fidesz és a médiája címlapsztorikban esett neki az önkormányzatnak. A népszavazás jogilag elég nehezen kivitelezhető, de van olyan szomszédos kerület, amely nem zárkózik el teljesen az ötlettől.
Szijjártó Péter személyesen intézett el egy Lavrov-interjút a kedvenc YouTube-csatornájának. A végeredmény: egy nagyjából egyórás „beszélgetés”, amiben Lavrov egy-egy kérdésre hosszú perceken át fejtegethette „riporteri” közbevágás nélkül a Kreml álláspontját.
Hír volt még itthon, hogy Orbán zártkörű országjárást hirdetett, mire Magyar ugyanazokra a helyekre és napokra nyitott fórumokat jelentett be, de Dobrev Klára is nyakába veszi az országot. A miniszterelnök Semjén Zsolt társaságában pápai audienciára megy. Gyanúsítottként idézte be a rendőrség a Pécs Pride szervezőjét. A Mini-Dubajt tervező arab befektető vette meg a Belügyminisztérium épületét, Magyar Péter az eladás felülvizsgálatát ígéri, ha kormányra kerül.
Trump Ázsiában turnézik, a kínai-amerikai kereskedelmi megállapodás keretei már meg is vannak. Az amerikai elnök szívesen találkozna KIm Dzsong Unnal, állítása szerint remek a kapcsolatuk. Kamala Harris újra elindulna az elnökségért. Három halálos áldozata és harminckét sérültje van a lakóházakat ért orosz dróntámadásnak. Útja elején Trump arról beszélt, csalódott Putyinban, miközben Putyin embere szerint közel az orosz-ukrán háború diplomáciai megoldása.
A fitoplazma a szőlő egyik legveszélyesebb kórokozója, idén egyet kivéve az ország összes borvidékén azonosították a fertőzést. Simon Zoltán borász szőlőjét is megtámadta a járvány, csak a birtoka egy részét sikerült megmentenie.
Pintér Béla új színdarabjában tudathasadással küzdünk mindannyian. De nem az a legfájdalmasabb, amikor a Schmidt Mária-szerű karaktert ládába zárják, majd bottal agyonverik – hanem Navalnij emlegetése.
William Blake a brit képzőművészet és irodalom egyik legnagyobb alakja, de zsenialitását csak halála után ismerték fel. A profetikus, látnoki életműről most a Szépművészeti Múzeumban látható átfogó kiállítás.
Hogyan lehetséges kiengesztelődés ott, ahol a „nemzetiszocialisták minden kétséget kizáró igazságát a bolsevikok minden kétséget kizáró igazsága” váltja? Visky Andrást új regényéről, a diktatúrákról és a fegyverként használt nyelvről kérdeztük.
Szeretné, ha szeretnék, és ha ő is szerethetne mindenkit. A hatás felől jött, és hatni akar. Szerencsésnek érzi magát, hogy eszköz lehet. Az Ákos-portréfilmben lehull a lepel a művész NAGY-ságának a titkáról, és az is kiderül, hogy mi volt a beceneve kiskorában. Nagy ember maradj.
Olyan erővel igyekeznek valósággá kommunikálni az állítást, hogy ők voltak többen, hogy már arra sem figyelnek, az állami közlések következetesek legyenek. Nem lehet egyszerre igaz az, amit Orbán mond most, és amit az eddigi Békemenetekről közöltek.
A Békemeneten a zenész arról beszélt, hogy „a lányok is kerestek pénzt, mindenki jól járt, nem?", ami miatt az egyik önkormányzati képviselő kezdeményezi Nagy Feró díszpolgári címének visszavonását.
Deák Emese azt írta, az állásfoglalása olyan érzetet kelthetett, „hogy annak politikai vetülete van”.
Szerinte nem mondott olyat a Békemeneten vonulva a Szőlő utcai ügyben érintett lányokról, amit nem vállalhat. Ezért a Kossuth-díját és a díszpolgári címet sem adná vissza.
A Fidesz-frakció szóvivője szót kért.
A kormany.hu-ról letöltethető dokumentumok igazolják a hatvanpusztai zebrák létezését.
Hadházy szerint Tiborcz kétmilliós dzsekije fájóbb, mint Szabó Zsófi hatszázezres szemüvege.
A TV2 műsorvezetőjének ez már sok volt.
A tiszaburai alapjövedelem. A Borízű-hallgató elengedhetetlen asszeszoárja: AI-Ray-Ban. Szmokingos mangalicák, buta szörfösök, nem szarozó kínaiak, Winkler csőgörénye,- kolbász-Nobel Újkígyóson.
A magyar külügyminiszter eddig csak futás közben hallgatta az orosz szempontokat felhangosító Ultrahangot, most beszállt matchmakernek.
Moszkvában adott nyilatkozatot a magyar külügyminiszter barátja az eddig is oroszbarát tartalmakban utazó Ultrahangnak.
„Ha kedve tartja, ugorjon el Ön is! Kaphat teát, meg néhány kérdést is.”
Dobrev és pártja baloldali politikát hirdetve járja az országot, és ígér védelmet a kiszolgáltatottaknak.
Hétfőn fogadja őket XIV. Leó pápa.
A beidézés miatt jövő hét keddre tüntetést szervez az Amnesty Internetional Magyarország és az Emberség Erejével nevű szervezet.
Budapest egyik legértékesebb ingatlana 50,8 milliárd forintért lett Mohamed Alabbar emirátusi ingatlanfejlesztő tulajdona.
„Holnap a Parlamentet is eladják?” – írta bejegyzésében a Tisza vezetője, amiben reagált a Belügyminisztérium eladásának hírére.
Várhatóan a TikTokról is megegyeznek majd a csütörtöki tárgyaláson.
Mint elmondta, „remek kapcsolata volt” Észak-Korea diktátorával.
Úgy érzi, még nem végzett a politikával.
A sérültek között hét gyerek is van.
Trump továbbra is frusztrált, hogy bár jókat beszélget Putyinnal, az folytatja az ukránok bombázását.
Putyin megbízottja azt állítja, tetszik neki Zelenszkij kompromisszumos ötlete.
Amelyről Moszkva azt állítja, hogy képes áttörni bármilyen védelmi pajzsot.
Egy föld alatti páncélterembe kerültek át a legértékesebb kincsek.
Egyikük épp el akart repülni az országból.
Katherina Reiche utána úgy fogalmazott, hogy ami számára megrázó élmény volt, az az ukrán mindennapok része. A legutóbbi orosz légicsapásokban legkevesebb két ember halt meg.
A rossz közbiztonság miatt vállalták az objektív felelősséget.
