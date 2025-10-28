A grúz kormánypárt az ellenzék betiltását kérte

Az alkotmánybírósághoz fordult a Grúziát kormányzó Grúz Álom, hogy tiltsa be az ország három legnagyobb ellenzéki pártját. A grúz parlament elnöke bejelentette, hogy a keresetet először a parlament eljárási bizottságához továbbítják, aminek „ellenőriznie kell az aláírások hitelességét. Ezt követően továbbítjuk az alkotmánybírósághoz is, de nem hiszem, hogy még ma.” A keresetben a Miheil Szaakasvili korábbi elnök által alapított Egységes Nemzeti Mozgalom (UNM), a Változásért nevű koalíció és Mamuka Hazaradze bankár Lelo Grúziáért nevű pártja szerepel.

Egykor a Szovjetunióból kivált utódállamok közül az egyik legdemokratikusabb és leginkább Nyugat-barát ország volt Grúzia, ám az ukrajnai háború kitörése óta egyre autoriterebbé vált, és gazdasági kapcsolatait is elmélyítette a szomszédos Oroszországgal. Több magas rangú grúz ellenzéki politikus börtönben ül, miközben a rendőrség egyre több olyan tüntetőt vesz őrizetbe, akik rendszeresen részt vesznek a kormányellenes megmozdulásokon.

Orbán Viktor és Irakli Kobahidze a Karmelita kolostorban Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Az Egységes Nemzeti Mozgalom párt kormányzása és Szaakasvili elnöksége idején Grúzia az Európai Unió és az Egyesült Államok legszorosabb szövetségesévé vált. 2008-ban Szaakasvili elnöksége alatt zajlott az orosz–grúz háború, mely során Grúzia végleg elveszítette az ellenőrzését Abházia és Dél-Oszétia felett. 2007-ben a kormányellenes tüntetések erőszakos leverésével vádolták meg a pártot.

A grúz parlamentben idén február és augusztus között működött egy ideiglenes bizottság, aminek feladata a Szaakasvili-korszakban (2003 és 2012 között) elkövetett bűncselekmények, valamint a későbbi években történt bizonyos események kivizsgálása volt. Ennek ülésein a bizottság tagjai meghallgatták az akkori események tanúit: politikusokat, katonákat és hétköznapi állampolgárokat. A bizottság által vizsgált fő témák között szerepelt a 2008. augusztusi orosz-grúz háború, az üzletemberekre gyakorolt nyomás, valamint a fogvatartottakkal szembeni kegyetlen bánásmód. A Grúz Álom 2028-ig felfüggesztette az ország európai uniós csatlakozásáról szóló tárgyalásokat, és azzal vádolta meg az uniót, hogy forradalmat szervez Tbilisziben.

A kormánypárt nyilatkozata szerint az alkotmánybírósághoz benyújtott, a pártok betiltására irányuló kereset a bizottság következtetésein fog alapulni. A grúz törvényhozás korábban elfogadott egy törvényt, ami életre szólóan megtiltja a politikai tevékenységet azoknak, akiknek pártját a bíróság törvénytelennek nyilvánítja.

A VSquare tavaly arról írt, hogy Habony Árpád legalább két éve segíti az oroszbarát grúz kormánypártot. A legutóbbi, megkérdőjelezhető tisztaságú választások alatt is aktív szerepet vállalt a párt körül. Kobahidze visszajáró vendége a CPAC Hungary nevű kormánypárti rendezvénynek. (Reuters/MTI)