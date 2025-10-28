Itt a Fidesz legújabb módszere: Magyar Pétertől idézni, vagy AI-jal elmondatni vele olyan mondatokat, amiket a valóságban soha nem mondott

Két nap alatt két olyan lejáratás is indult Magyar Péter ellen, amelyben megtévesztő módon neki tulajdonítanak olyan mondatokat, amiket ő soha nem mondott.

Hétfőn a Fidesz-kampányba szemrebbenés nélkül becsatlakozó megyei lapok kezdték azzal, hogy egy állítólagos tiszás szervező által elmondott panaszról csináltak úgy, mintha maga Magyar mondta volna.

A gyakorlatban ez úgy nézett ki, hogy a Magyar Nemzet azt írta még 24-én, hogy beszéltek egy tiszás informátorral az előző napi ünnepi vonulásról és beszédről, aki szerint „Magyar Péter is felismerte, hogy ugyan szép tömeg gyűlt össze, de nem volt egy rendszerváltó nagygyűlés, amit ő tegnapra akart. Ezt pedig az esemény után felrótta mindenkinek”. A cikk úgynevezett leadjében, rövid összefoglalójában már azt írták, „Mindent megtettünk, ugyanakkor nem sikerült rendszerváltó tömegeket felmutatni tegnap – mondta el a Tisza Párt vezetésének dolgozó informátorunk.”

Azt most hagyjuk is, hogy létezik-e ilyen informátor. A megyei lapok aztán az összefoglalóban szereplő mondatot már úgy tették ki Facebookra egy üres Hősök terét ábrázoló, kamu képpel, hogy egyenesen Magyarnak tulajdonították az idézetet. Itt például a Bama képét láthatják, de a Feol vagy épp a Vaol is ugyanezt csinálta.

Kedden Orbán Balázs következett a sorban, aki szintén az AI-t, mesterséges intelligenciát hívta segítségül, és csinált egy olyan videót, melyben Magyar Péter mond látszólag olyan dolgokat, amiket egyébként a valóságban soha nem mondott.

Például elmondatják Magyarral Simonovits András nyugdíjszakértő gondolatait, aki amúgy magáról azt mondta, nem tiszás szakértő, nincs kapcsolata Magyar Péterre,, csak nekik szurkol.

Arról pedig, hogy a szakértő javaslata valójában már létező gyakorlat, itt írtunk.