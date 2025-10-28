A múlt hét eleji tűz után újraindult a termelés a MOL százhalombattai finomítójában

„Az ütemtervek szerint halad a tűzesetben nem érintett üzemegységek újraindítása, így csökkentett kapacitással újra elindulhatott az üzemanyag-termelés a Dunai Finomítóban” – közölte a MOL kedd délelőtt. Hozzátették, hogy a tűz utáni kárfelmérés továbbra is zajlik, „tényfeltáró munkacsoport vizsgálja, hogy milyen helyreállítási munkákra lesz szükség”.

Tűz a finomítóban 2025. október 20-án éjjel

Az olajtársaság a közleményében megismételte, amit a tűzeset óta kiadott minden közleményben leírtak: Magyarország ellátása biztosított, van elegendő üzemanyagunk. A szerbek üzemanyag-ellátási helyzete már korántsem ilyen megnyugtató, pláne azután, hogy a szerbek egyetlen finomítója orosz tulajdonban, és mint ilyen, szankciók alatt van.

A százhalombattai finomítóban múlt hétfő éjjel csaptak fel a lángok. A tüzet másnap délutánra oltották el, és akkor megkezdték a kárfelmérést is. A tűzeset miatt a rendőrség nyomozást indított. Noha már hétfő éjjel lábra kaptak híresztelések esetleges szabotázsról, Pulay Krisztián, a MOL-csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója elmondta, hogy egész éjjel kint volt a helyszínen, és külső körülmény nem merült fel.

A tűz miatt a finomító AV3-as üzeme miatt hosszú időre, fél évre is kieshet a termelésből. A kieső kapacitás ugyanakkor több, 444-nek nyilatkozó forrás szerint is kifejezetten jelentős lehet. A MOL-csoportnak összesen évi 20,9 millió tonnás finomítói kapacitása van, ennek a legnagyobb részét a százhalombattai finomító 55 üzemből álló üzemrendszere jelenti.

„A tűzesetről készült képek és felvételek alapján valószínűsítjük, hogy a finomító lepárló kapacitásának 40 százaléka hónapokig nem lesz elérhető. Az AV3-as üzem évi 3 millió tonna feldolgozó kapacitással rendelkezik, ez a legnagyobb a Dunai Finomító területén lévő három lepárló üzemből”

– mondta lapunknak korábban a potenciális kiesés mértékéről Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője.