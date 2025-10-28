Az amerikaiak megpróbálták rávenni Nicolás Maduro egyik pilótáját, hogy árulja el az elnököt, majd amikor a férfi nemet mondott, kiposztolták a képét az X-re

A történet egyik főszereplője Edwin Lopez, aki attaséként és a belügyminisztérium ügynökeként dolgozott a Dominikai Köztársaságban lévő amerikai nagykövetségen. A karib-tengeri kábítószer-kereskedelemre specializálódott ügynök nagyon megörült, amikor 2024 áprilisában egy névtelen informátor bejelentkezett a nagykövetségen, hogy információi vannak a Maduro által használt repülőgépekkel kapcsolatban.
Lopez felhívta az informátort, akitől megtudta, hogy két repülőgépet éppen a Dominikai Köztársaságban javítanak. Miután azonosították a gépeket, az is kiderült, hogy a venezuelai elnök öt pilótáját is elküldte a szigetországba, hogy a javítás után hazavezessék a gépeket. Lopeznek az az ötlete támadt, hogy megpróbálja beszervezni az egyik pilótát.
Miután engedélyt kapott amerikai feletteseitől és a dominikai hatóságoktól is, munkatársaival egyenként leült beszélgetni a pilótákkal. Az ügynökök úgy tettek, mintha nem tudnának róla, hogy a pilóták Madurót szokták szállítani. Mindenkivel egy órát beszélgettek, utoljára pedig a legígéretesebb személyt, Bitner Villegas ezredest hagyták. Villegas azért volt különösen értékes, mert rendszeresen vezette az elnök repülőgépeit, Maduro pedig nemcsak személyesen ismerte, hanem meg is bízott benne.
Lopezék a beszélgetés elején semleges témákról kérdezték a pilótát. Például azokról a híres személyekről, akiknek vezette a repülőit. Villegas egyre feszültebb lett, 15 perc után a lábai is elkezdtek remegni. Lopez ezután kérdezett rá nála, hogy vezette-e valaha Maduro vagy elődje, Chávez elnök repülőgépeit. Villegas először megpróbálta elterelni a témát, de aztán beismerte, hogy mindkét elnököt szállította. Képeket is mutatott róluk az amerikaiaknak, akiknek az általa meglátogatott venezuelai katonai létesítményekről is beszámolt. Bár Villegas nem tudott róla, a beszélgetést Lopez egyik munkatársa rögzítette.
A beszélgetés végén Lopez konkrét ajánlatot tett a pilótának: ha olyan helyre vezeti Maduro repülőgépét, ahol az amerikaiak elkaphatják az elnököt, nagyon gazdag ember lesz belőle. Három lehetséges helyszínként a Dominikai Köztársaságot, Puerto Ricót és a kubai Guantanamo támaszpontot ajánlották az amerikaiak. Bár Villegas nem fogadta el az ajánlatot, búcsúzóul megadta a telefonszámát Lopeznek.
Lopez a következő hónapokban WhatsAppon és Telegramon keresztül csetelt a pilótával. A beszélgetés azonban sehova sem tartott. Lopez idén júliusban nyugdíjba vonult, küldetését viszont továbbra sem adta fel. Miután Donald Trump visszatért a Fehér Házba, és keményebben lépett fel Maduróval szemben, Lopez új lendületet vett.
Amikor az amerikai kormány 50 millió dollárra emelte a Maduro kézre kerítőjének szánt jutalmat, Lopez augusztus 7-én a jutalom linkjét mellékelve azt írta Villegasnak, hogy továbbra is vár a válaszára. Nem sokkal később pedig egy másik üzenetben emlékeztette a pilótát, hogy még mindig Venezuela hősévé válhat, és a történelem jó oldalára kerülhet. Villegas azonban nem válaszolt.
Lopez szeptember 18-án egy névtelen repülőgépszpotter X-posztjában meglátta, hogy Maduro egyik repülőgépe furcsa hurkot csinált a felszállás után. Ekkor egy új telefonszámról megint ráírt Villegasra. Amikor a pilóta visszakérdezett, hogy kivel beszél, Lopez emlékeztette az ajánlatára. Villegas ekkor agresszívvá vált, és gyávának nevezte Lopezt. Azt írta neki, hogy a venezuelaiakat más fából faragták, és az árulás lenne az utolsó dolog, amit megtennének. Lopez válaszul elküldött a pilótának egy képet, ami a dominikai tárgyalásukon készült. Miután Villegas visszakérdezett, hogy „őrült-e”, Lopez azt írta, „egy kicsit” igen.
Lopez két órával később tett egy utolsó próbát. A pilóta három gyermekét név szerint emlegetve azt írta, hogy egyre kevesebb ideje maradt Villegasnak, de ha együttműködik, jobb életük lehet az Egyesült Államokban. A pilóta ekkor letiltotta Lopez telefonszámát.
Miután világossá vált, hogy Villegas nem árulja el Madurót, Lopez a venezuelai elnök ellenzékével úgy döntött, hogy megtrollkodja az elnököt. Az első Trump-ciklusban elnöki megbízottként dolgozó Marshall Billingslea szeptember 19-én, Villegas 48. születésnapján az X-en köszöntötte fel a pilótát. Posztjához pedig az ügynök levágásával mellékelte azt a képet, ami Lopez és Villegas dominikai tárgyalásán készült.
A posztot helyi idő szerint 15:01-kor élesítette. Egy perccel azelőtt, hogy a Maduro által használt repülőgépek egyike felszállt a caracasi repülőtérről. Húsz perccel később a repülő váratlanul visszatért Caracasba.
A több mint 3 millió felhasználót elérő poszt élesítése után napokig senki sem hallott Villegasról. A pilóta végül szeptember 24-én jelent meg a nyilvánosság előtt, a venezuelai belügyminiszterrel közösen szerepelt egy tévéműsorban. A miniszter „csalhatatlan, ütős hazafinak” nevezte a pilótát, aki ökölbe szorított kézzel jelezte a Maduro iránti hűségét.