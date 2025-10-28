Donald Trump egy Japánban állomásozó hadihajón ígérte meg, hogy a kormánya nem lesz politikailag korrekt

Donald Trump hatnapos Ázsia-turnéjának japán állomásán, a Tokió közelében, a Yokosuka haditengerészeti bázisnál állomásozó USS George Washington fedélzetén tartott beszédet körülbelül 6000 amerikai katona előtt. Trumpot a frissen hatalomra került japán miniszterelnök, Takaicsi Szanae is elkísérte, aki szintén felszólalt.

A katonák előtt Trump arról beszélt, hogy nem lesznek politikailag korrektek, és hozzátette: „Ha háború lesz, megnyerjük a háborút. A korábbi adminisztrációkkal ellentétben mi nem leszünk politikailag korrektek. Nem bánjátok, ugye? Ha az Egyesült Államok védelméről van szó…”

Fotó: PHILIP FONG/AFP

Trump beszédében a kampánya során hangoztatott, ismerős állításokat vette elő sokadszorra is, mint például, hogy valójában ő nyerte a 2020-as elnökválasztást (amit ugye Joe Biden nyert meg), és büszkélkedett az ország jelenlegi állapotával.

Kiemelte: senki sem készít fegyvereket és felszerelést úgy, ahogyan az Egyesült Államok teszi. „És ha mégis, az amerikai tengerész kész arra, hogy összezúzza, elsüllyessze, tönkretegye és elpusztítsa őket, ugye?” – mondta a tömeg ovációja közepette. Majd visszatért másik kedvenc témájához, a Nobel-békedíjhoz: „Mindenki azt mondta, azonnal Nobel-békedíjat kellene kapnom, de ezzel a kijelentéssel most kiesem a versenyből.” Hozzátette: „Nincs olyan hadsereg, mint a miénk, még csak meg sem közelíti őket semmi.”

A legnagyobb tapsot az váltotta ki, amikor Trump a katonai fizetések emelését támogatta, bár hozzátette, hogy ehhez a demokraták jóváhagyása is szükséges.

Beszéde végén az elnököt hallgató katonák ismét kampányrendezvényen érezhették magukat, amikor Trump a kedvenc számára, a YMCA-re táncolt a tömeg előtt.

Fotó: KUNIHIKO MIURA/The Yomiuri Shimbun via AFP

A hadihajón táncolás mellett Trump két megállapodást is aláírt a japán miniszterelnökkel. Egyrészt egy kereskedelmi megállapodást, amely kapcsán „az együttműködés új aranykoraként” beszéltek, bár valójában ez csak az év elején kötött korábbi megállapodások megerősítése. Ennek részeként az Egyesült Államok 15%-os vámot vet ki a japán import szinte valamennyi termékére, beleértve az óriási autóipart is, ami csökkentés a Trump által korábban kilátásba helyezett 25%-hoz képest. Cserébe Japán ígéretet tett 550 milliárd dollár befektetésére az Egyesült Államokban, valamint több amerikai termék, köztük autók, repülőgépek, mezőgazdasági és energiaipari termékek vásárlására.

Emellett Trump és Takaici aláírtak egy külön megállapodást a ritkaföldfémekről is, ami szorosan kapcsolódik Washington azon sürgető céljához, hogy diverzifikálja a kritikus ásványi anyagok forrásait, csökkentve a Kínától való függését. Az elmúlt napokban az Egyesült Államok több megállapodást is kötött Malajziával, Thaifölddel és Ausztráliával ritkaföldfémek beszerzésére, melyek a legtöbb elektronikai termék, elektromos autó és katonai felszerelés gyártásához elengedhetetlenek. Japánnak is bőséges ritkaföldfém-készletei vannak, de ezek nagy része víz alatt található, ami megnehezíti a kitermelést.

Trump a héten Dél-Koreában egy csúcstalálkozón fog részt venni, és a tervek szerint csütörtökön találkozik a kínai elnökkel, Hszi Csin-pinggel. Elmondása szerint reméli, hogy Kim Dzsongun, Észak-Korea diktátora kapcsolatba lép vele, hogy újra találkozhassanak. Hiába az egyértelmű felhívás a keringőre, Észak-Koreából egyelőre nem érkezett válasz. (BBC, New York Times)