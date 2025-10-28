Elkészült a Ruszin-Szendi Romulusz fegyvertartási engedélye elleni törvényjavaslat

A „politikai erőszak terjedése elleni fellépéshez kapcsolódó”, a lőfegyverekről és lőszerekről szóló törvényt módosító javaslatot készített elő a Belügyminisztérium, a tervezet már el is érhető a kormány honlapján. A jogszabályt úgy változtatnák, hogy ne kaphasson fegyvertartási engedélyt, illetve a meglévő engedélyét ne hosszabbíthassák meg annak, aki ellen fegyvertartással összefüggő szabálysértési eljárás van folyamatban.

Ruszin-Szendi Romulusz Fotó: Bankó Gábor/444

Ha nem lenne ebből egyértelmű, hogy a Tisza párti politikus, Ruszin-Szendi Romuluszról szól a törvényjavaslat, azt rögzíti, hogy az új rendelkezést már „a folyamatban lévő eljárások során is alkalmazni kell”. Ruszin-Szendi ellen történetesen éppen folyik egy ilyen eljárás.

A HVG megjegyzi: a módosítás gyorsan készült, hiszen csak egy hete fogadta el az Országgyűlés „A politikai erőszak terjedése elleni fellépésről” szóló határozati javaslatot, ami a kormánypártok politikai reakciója volt a korábbi vezérkari főnök fegyverbotrányára, arra, hogy Ruszin-Szendi egy nyilvános tiszás rendezvényen viselte az engedéllyel tartott fegyverét.