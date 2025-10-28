„Ismerjük fel a kudarcunkat, elbuktuk a 1,5 fokos klímacélt”

„Ismerjük fel a kudarcunkat, az emberiség nem érte el az 1,5 Celsius fokos klímacélt”, és most azonnal irányt kell váltania, mondta az ENSZ vezetője a novemberi COP 30 klímacsúcs előtti, a Guardiannek adott interjúban. António Guterres úgy fogalmazott, hogy a klímaváltozás „pusztító következményei” már most elkerülhetetlenek, de a kibocsátáscsökkentés továbbra is létfontosságú.

Guterres arra sürgette a brazil esőerdővárosban, Belémben összegyűlő vezetőket, hogy ismerjék fel: minél tovább halogatják a kibocsátások csökkentését, annál nagyobb a veszélye annak, hogy katasztrofális „fordulópontokat” ér el a globális felmelegedés az Északi-sarkvidéken, az óceánokban vagy épp a brazíliai Amazonas folyó vízgyűjtő területén.

Erdőtűz Görögországban 2023 nyarán Fotó: EUROKINISSI/AFP

Elengedhetetlennek nevezte az irányváltást annak érdekében, hogy „a túllépés a lehető legrövidebb és a lehető legalacsonyabb intenzitású legyen”, és többek között arról beszélt:

„nem akarjuk, hogy az Amazonas szavanna legyen. De ennek megvan a valós veszélye, ha nem változtatunk irányt, és nem csökkentjük drasztikusan a kibocsátásokat a lehető leghamarabb.”

A bolygó elmúlt 10 éve volt a feljegyzett történelem legforróbb évtizede. Annak ellenére, hogy egyre nő az aggodalom a fosszilis tüzelőanyagok – olaj, szén és gáz – elégetése által okozott globális hőmérséklet-emelkedés sebessége miatt, a kormányzati kötelezettségvállalások elmaradtak a várakozásoktól.

A világ nemzeteinek kevesebb mint egyharmada (197-ből 62) küldte el klímavédelmi cselekvési tervét, amelyet a Párizsi Megállapodás keretében nemzetileg meghatározott hozzájárulásoknak (NDC) neveznek. Guterres azt mondta, hogy az eddig beérkezett NDC-k alapján a kibocsátás 10 százalékos csökkenésére lehet számítani, miközben 60 százalékra lenne szükség az 1,5 Celsius fokon belül maradáshoz.