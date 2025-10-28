Karácsony Gergely bemutatta, milyen konstrukcióval mentené meg a Sziget fesztivált

A fővárosi közgyűlés szerdai ülésére újabb javaslatot visz be a főpolgármester a Sziget fesztivál továbbélése érdekében. „A javaslatom elfogadása esetén Sziget Fesztivál lesz, a fővárosi bevételek megmaradnak és a budapesti fiatalok féláron juthatnak Sziget-bérlethez” – írja Karácsony Gergely az erről szóló Facebook-posztjában.

A javaslat néhány pontját részletezi is. Ennek értelmében ha a közgyűlés hozzájárul a meglévő közterület-használati hatósági szerződés felmondásához, akkor olyan új megállapodást lehet kötni a leendő szervezőkkel, amely tíz évre szól. Ez a szerződés a közterület-használat díját az első három évben az eddigi 66 százalékos helyett 90 százalékos kedvezményben állapítja meg – ebből levonható a budapestieknek biztosított bérletkedvezmény összege –, majd „a negyedik évétől kezdődően minimálisan az eddigi szerződés szerinti díj inflációval indexált összege legyen a közterület-használati díj, azzal, hogy amennyiben az átlagos napi látogatószám meghaladja a rentábilis működéshez szükséges, 2019-es szintet, az első három évben az eddigi szerződéshez képest adott kedvezményt a hátralevő hét év alatt utólag fizesse meg a Sziget”.

A főpolgármester szerint a megállapodás része lenne, hogy a budapesti fiatalok fél áron vehessenek heti bérletet. Azt is javasolja, hogy alakítsanak ki olyan kereskedelmi együttműködést a főváros és a fesztivál között, amely többletbevételt eredményezhet minden érintett számára.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A fesztivál újraindítására a napokban céget alapított Gerendai Károly, és várhatóan beszállnak a dologba a Sziget-alapító mostani Budapest Parkos üzlettársai is. A helyzet azonban bonyolult, mert a fesztivált az elmúlt években szervező, amerikai–brit tulajdonban lévő Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt.-nek és a fővárosnak még élő szerződése van az Óbudai-sziget területhasználatára, amely értelmében a cégnek még jövőre is ki kell fizetnie 200 millió forintnyi területhasználati díjat. Csakhogy ők már nem akarnak több fesztivált rendezni ott.

A szerződést azonban csak a főváros mondhatná fel, de erről már két körben sem sikerült döntenie az illetékes tulajdonosi bizottságnak. Legutóbb múlt szerdán tárgyaltak erről, utána Magyar Péter és Karácsony Gergely kommentháborút is vívott, miután a tiszás képviselők faramuci úgy-szavazok-hogy-nem-szavazok taktikája miatt nem volt érvényes a szavazás. Cikkünk arról az ülésről és utóéletéről itt olvasható.