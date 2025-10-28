Lázár már azt is megígérte, hogy 2030-ra minden gyereket vállaló nő adómentes lesz

A közlekedési miniszter a sárospataki fórumán arról beszélt, hogy a 15 százalékos személyi jövedelemadó is csökkentendő, ezért vezették be október 1-jétől, így aki három gyereket vállal, annak egész életében adómentesség jár. Majd jövő januártól a 40 év alatti kétgyerekesek és a 30 alatti egygyerekesek nem fognak szja-t fizetni, 2027-től az 5 alatti, 2028-tól pedig a 60 alatti kétgyerekesek nem fognak szja-t fizetni.

„Oda fogunk eljutni a következő években, hogy aki gyereket vállal, semmilyen személyi jövedelemadót ne kelljen fizetnie.” Arról beszélt, hogy a nőket a gyerekvállalás okán teljesen szja-mentessé kell tenni a 2020-as években Magyarországon. „'30-ra oda kell eljutni, hogy aki Magyarországon gyereket vállal, az egész életében nőként adómentes maradjon” – mondta.

A fórumon egyébként Lázár egyetlen kritikus kérdést sem kapott, a végén már ő viccelődött ezzel: „Általában meg szoktak mocskolni, valaki szidjon már meg, vagy valami történjen már, mert nem hiszik el, hogy ez egy valós fórum!”