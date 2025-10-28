„Majd most elnézést kérek tőlük, aztán viszontlátásra!” – Nagy Feró bocsánatot kért a Szőlő utcás nyilatkozatáért

Három napnyi utóvédharc után Nagy Feró 180 fokos fordulatot vett, és a Hír TV-ben bocsánatot kért a Szőlő utcás nyilatkozatáért. A Beatrice frontembere azután került be a hírekbe, hogy az október 23-ai Békemeneten azt mondta, a Szőlő utcai javítóintézet prostitúcióval gyanúsított igazgatója „csak kereste a pénzt ezzel, lányokat futtatott, a lányok is kereték a pénzt ezzel, mindenki jól járt, nem?”.

Nagy Feró most azt mondta, hogy a Békemeneten volt egy „félresikerült, cinikus mondata”, amiről nem gondolta, hogy ekkora port kavar. A sokat idézett mondatot igazából a riporter lerázása miatt mondta.

„Utáltam, hogy a gyerek elém nyomja a mikrofont, és hülyeségeket kérdez, és azt gondoltam, hogy ezzel lerázom. Sikerült is lerázni, csak utána beindult a balliberális sajtó.”

A láthatóan zavarban lévő zenész kicsit mentegette is magát. Azt mondta, hogy nem politikus, egy rockzenész pedig miért ne beszélhetne hülyeségeket. „Majd most elnézést kérek tőlük, aztán viszontlátásra!”

Nagy Feró érkezik a Fidesz EP-kampánynyitójára 2024-ben. Fotó: Kristóf Balázs/444

A riporter kérdésére azért megerősítette, hogy tényleg bocsánatot kér „a lányoktól”. Viszont azt is hozzátette, hogy a lányok felnőttek voltak, így a mondatának semmi köze sem volt a pedofíliához. Ezt a kijelentését azonban árnyalják értesüléseink, miszerint a javítóintézet igazgatója már 12 évesen behálózta az egyik áldozatát.

Nagy Feró mondatából óriási botrány lett az elmúlt napokban. Vitályos Eszter kormányszóvivő elhatárolódott a nyilatkozattól, Bayer Zsolt kormánypárti publicista pedig nyílt levélben szólította fel a zenészt, hogy kérjen bocsánatot. Utóbbi felhívásra Nagy Feró úgy reagált, hogy nincs kitől bocsánatot kérnie, Bayert pedig majd személyesen elküldi a picsába.