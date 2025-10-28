Még mindig nem dolgoznak azon a vasúti szakaszon, amit egy éve zártak le, és előbb nyárra, majd év végére ígérték megcsinálni

Azt ígérték, nyárra kész lesz. Nem lesz kész.

Írtuk júniusban, amikor megnéztük, mi a helyzet a Veszprém–Ajka vasúti szakasszal, egészen pontosan annak egy nagyjából 150 méteres részével. A két város közötti vasútvonalat tavaly decemberben zárta le a MÁV, amikor egy Haváriahelyzet című közleményben bejelentette: Veszprém és Ajka között a pálya töltése „üzemveszélyes állapotba” került, mivel egy Ajkához közeli szakaszon a nedvesség alámosta a pályát. A vasúttársaság a lezáráskor azt ígérte, a vonal nyárra elkészül, azonban „egyetlen kapavágás nem történt a helyzet rendezésére, miközben ez az ország egyik nemzetközi fővonalának, a Székesfehérvár–Szombathely/Zalaegerszegnek a része” – írtuk akkor.

Azóta eltelt további négy hónap, és a lezárt vonalon változatlanul nem dolgozik senki. Ezt előbb szeptember végén a BecsVision nevű vlog állapította meg a helyszíni videójában, majd most, egy hónappal később Hadházy Ákos járt ott, „mert nem hittem el, hogy tényleg senki nem dolgozik a 11 hónapja lezárt 150 méteres szakaszon Veszprém és Ajka között”. A független parlamenti képviselő felidézi: a BecsVision videójának megjelenése után a 8200.hu helyi lap két hete megkérdezte a MÁV-ot, hogy miért nem történik semmi az építkezésen, de semmilyen választ nem kapott. (Ismét citálnám júniusi cikkünket: „amikor végül minden összeomlik, akkor az illetékeseknek csupán egyetlen törekvésük van: megnyerni a kommunikációs háborút. Ha nem tudják megnyerni, akkor jön a B-verzió: a lapítás”.)

Az 1870-es években épült, tönkrement pályaszakasz töltését a MÁV 2018-ban újjáépítette, az utasok, akiknek hónapokig akkor is pótlóbuszozniuk kellett, hiába hitték, hogy most hosszú időre minden rendben lesz. Aberuházást ugyanis csökkentett műszaki tartalommal valósították meg, a víztelenítést ugyanis nem rendezték. Így aztán rövid idő kérdése volt, mikor válik újra instabillá a töltés.

Mindezek persze nem adnak választ arra – ahogyan, mint látszik, a MÁV sem –, hogy most miért nem haladnak a munkák, miért néptelen hosszú hónapja a lezárt vonalszakasz. Hadházy azt írja: „A MÁV áprilisi közleménye szerint a töltést 7 méter mélyen visszabontják és újraépítik... Ennek nem nagyon látszik nyoma. A töltés melletti frissen épített vízelvezető rendszer valóban újnak tűnik, de a töltésen látható bokrokról és a töltésoldal talajszerkezetéről nem úgy tűnik, hogy új lenne.” Az ominózus közleményben egyébként a vasúttársaság már azt írta: „a pályafelújítás várhatóan év végéig tart”.