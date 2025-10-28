Meghalt a Waczak Szálló főszereplője, Prunella Scales

Kilencvenhárom éves korában meghalt Prunella Scales brit színésznő, akinek legismertebb szerepe Sybil Fawlty karaktere volt a Fawlty Towers (magyarul Waczak szálló) angol vígjátéksorozatban. A fiai azt közölték a BBC-vel, hogy a színésznő „tegnap békésen hunyt el londoni otthonában”, és a halála előtt is a Fawlty Towerst nézte.

A portál felidézi: Scales-nél 2013-ban vaszkuláris demenciát diagnosztizáltak az orvosok, ezután visszavonult a nyilvánosságtól.

A 2017-ben minden idők legjobb brit sitcomjának választott sorozat négy főszereplőjéből így már csak ketten vannak életben, John Clesse, aki Sybil férjét, Basil Fawltyt, a rettenetes angol szálloda sznob és bunkó igazgatóját alakította a sorozatban, valamint Connie Booth, aki Pollyt, a szálloda recepciós-mindenesét játszotta. A negyedik főszereplőt, Manuelt, a tökkelütött barcelonai pincért alakító Andrew Sachs 2016-ban hunyt el.

A Fawlty Towerst két hatrészes évadban, 1975-ben és 1979-ben sugározta a BBC, az első évadot tehát éppen idén ötven éve mutatták be.