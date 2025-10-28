Nem baj, ha nincs pénzünk nyaralni, az AI csinál nekünk nyaralós képet

A gazdagság látszatának megteremtése mindig is jövedelmező üzlet volt, legyen szó hamis dizájner táskák vásárlásáról vagy magánrepülőgép-díszletek bérléséről fotózásokhoz. Most azonban mindez egy új szintre lépett, ugyanis az emberek már mesterséges intelligenciát használnak arra, hogy magukról készítsenek képeket, amelyeken fényűző, gondtalan életet élnek, nem is feltétlenül a hírnévért, hanem inkább a valóságból való kiszakadásként.

Az OpenAI egy korábbi alkalmazásfejlesztője számolt be arról, hogy kutatásai során számos indonéz Facebook-csoportot talált – némelyikben akár 30 ezer taggal – ahol az emberek AI-generált fotóikat osztják meg magukról luxuskörnyezetben: Lamborghini mellett pózolva, Gucci-boltban vásárolva vagy tengerparti villában pihenve. A csoport tagjainak nagy része a való életben havi 400 dollárnál kevesebbet keres. í

ChatGPT-vel kreált nyaralós családi kép Fotó: OpenAI

Egyre több olyan alkalmazást fejlesztenek, „amelyet akkor használhatsz, amikor kiégtél, és szeretnéd megidézni azt a gondtalan életet, amit megérdemelsz – hamis nyaralós fotókkal rólad” – írta a témába vágó, Endless Summer nevű app fejlesztője az X-en.

Az utóbbi időben több hasonló „AI-manifesztációs” app jelent meg az Apple és a Google alkalmazásboltjaiban. Ilyen például a ManifestMe, amely „személyre szabott vizuális képeket” generál az egyéni vágyak és „energiák” alapján. Létezik továbbá a Manifest AI: Bye Broke Brain, amely azt hirdeti, hogy „másodpercek alatt újraprogramozza az agyad”, vagy a Manifest AI: Affirmations, amely AI-generált pozitív megerősítéseket kínál mindennapi használatra.

Gondolom erre senki nem számított, de ezek az appok sem váltják meg a világot, a legtöbb csak szöveges pozitív üzeneteket és furcsa, AI által alkotott képeket dob ki: istennőket, fényrobbanásokat és DNS-spirálokat ábrázoló illusztrációkat, nem valódi luxust vagy „megidézett” áloméletet. (The Verge)