Nyolc magyar turistával a fedélzetén lezuhant egy kisrepülő Kenyában, nincsenek túlélők

Külföldi turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le kedd reggel Kenya partvidékén, Kwale megyében, írta meg kedd délelőtt az MTI. A nemzeti hírügynökség még csak annyit közölt egy helyi közigazgatási vezetőre hivatkozva, hogy az utasok mind külföldi turisták voltak, de a nemzetiségüket később fogják közölni. Később a HVG megtalálta a légitársaság közleményét, amiből kiderült, hogy az áldozatok közül nyolc magyar állampolgár.

Fotó: Laban Walloga/REUTERS

A járatot üzemeltető Mombasa Air Safari instagramos tájékoztatása szerint a fedélzeten a kenyai kapitányon kívül tízen utaztak, a nyolc magyar ellett ketten németek voltak. Stephen Orinde, Kwale megyei rendőrparancsnok elmondta, hogy a szerencsétlenség helyi idő szerint reggel fél hatkor történt, és abban az időben heves eső volt a térségben.

John Cleave, a járatot üzemeltető Mombasa Air Safari elnöke az előzetes információkra hivatkozva azt közölte, hogy nincsenek túlélők. Ez egyezik a helyi légiközlekedési hatóság tájékoztatásával, bár a hatóságok szerint 12-en voltak a fedélzeten. Az utaslistát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A légitársaság azt is közölte, hogy a pilóta nem jelentkezett a felszállás után, míg a földi irányításnak mintegy harminc percig tartott, mire sikerült lokalizálnia a gépet.

A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz. A gép a felszállás után röviddel - a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen - lezuhant és kigyulladt. Bár véglegeset még nem lehet mondani, repülési szakértők szerint a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozhatták a tragédiát.

A HVG a helyi sajtóban megjelentek alapján azt írja, hogy a kisrepülőt eredetileg az Egyesült Államokban jegyezték be 2007-ben, de még abban az évben törölték is az ottani nyilvántartásból. Egy ideig Tanzániában használták, végül 2013-ban került Kenyába.

Fotó: MTI

A hatóságok tájékoztatása szerint a repülőgép néhány perccel a felszállás után a földnek csapódott, majd lángba borult, a helyszínen csak a kiégett roncsokat találtak. Szemtanúi beszámolók szerint a helyszínen egy óriási robbanás hallatszott, és a repülőhöz érve már felismerhetetlenségig megégett emberi maradványokat találtak.

Az AP hírügynökség a tragédia helyszínén készített egy rövid, egyperces videót.

Orbán Viktor kora délután a Facebookján nyilvánította részvétét az elhunytak – pontosabban csak az elhunyt magyarok – családjainak. Azt is írta, hogy Szijjártó Péter felvette a kapcsolatot a kenyai hatóságokkal, illetve hogy a külügyi tárca munkatársai segítik az érintett családokat.

Az ex-Twitteren is több poszt foglalkozik a légikatasztrófával, de érdemi új információkat egyelőre nem tudni.