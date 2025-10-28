Orbán a szlovákokkal és a csehekkel egy Ukrajna-ellenes blokk létrehozását tervezi

Magyarország egyesíteni akarja erőit Csehországgal és Szlovákiával, hogy Ukrajna-szkeptikus szövetséget hozzon létre az EU-ban, mondta a Politicónak Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. A magyar kormányfő abban reménykedik, hogy összefoghat Andrej Babišsal, akinek jobboldali populista pártja megnyerte a csehországi parlamenti választásokat, valamint Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, hogy összehangolják álláspontjaikat az EU-vezetők találkozói előtt, beleértve a csúcstalálkozók előtti megbeszéléseket is.

Bár egy szilárd politikai szövetség még távoli, annak megalakulása jelentősen akadályozhatja az EU erőfeszítéseit Ukrajna pénzügyi és katonai támogatására, jegyzi meg a Politico.

„Azt hiszem, ez létrejön, és egyre láthatóbb lesz” – mondta Orbán Balázs, amikor arról kérdezték, hogy az Ukrajna-ellenes szövetség összehangolt blokkként kezdjen el működni az Európai Tanácsban. „Nagyon jól működött a migrációs válság idején. Így tudtunk ellenállni” – mondta a V4 csoportról (a három ország és az akkor még Orbán-szövetséges PiS vezette lengyelek). A lap felidézi: a V4 szövetség Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója után felbomlott, mivel Lengyelország szigorú álláspontot képviselt Moszkvával szemben, Magyarország pedig ellentétes állásponton van.

Fotó: GRIGORY SYSOYEV/AFP

A Politico azt írja, hogy Fico és Babiš egyetértenek a magyar vezető Ukrajnával kapcsolatos nézeteivel, és a gazdasági nyomásgyakorlás helyett párbeszédet szorgalmaztak Moszkvával. Babišt bírálatok érték a Kijevnek nyújtott további európai segélyek támogatásával kapcsolatos nyilvános szkepticizmusa miatt, Csehország jelenlegi külügyminisztere pedig a Politicónak adott korábbi interjújában már figyelmeztetett, hogy Babiš Orbán „bábjaként” fog fellépni az Európai Tanácsban.