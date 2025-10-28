Orbán anyjának nyilatkozatában fontos évszámok keveredtek össze

A Békemenet váratlan sztárja lett Orbán Viktor édesanyja, Sipos Erzsébet, akit egy youtuber szólított meg a Margit hídon, majd készített vele egy bő tízperces interjút. Volt szó arról, hogy miből fizették ki Hatvanpusztát, vannak-e ott zebrák, Orbán Viktor cigány-e és arról is, hogy miért verte meg Orbán Győző a fiát. Témánként néztük meg Sipos Erzsébet állításait.

Véletlenül nyilatkozott?

Többen is hangot adtak annak a véleményüknek, hogy megrendezett jelenetről volt szó, de az interjút készítő Kersák István az RTL-nek azt mondta, nem tudta, hogy Orbán anyjához lépett oda, úgy választotta ki, hogy talán benne van egy kis potenciál, hogy szívesen nyilatkozna. A youtuber szerint Orbán anyja nem feltétlenül szerette volna felfedni a személyazonosságát, de az asszony társaságában lévők elárulták, hogy kit is szúrt ki Kersák. „Utána már úgy volt vele, hogy nem tűnünk nagyon profinak se, és pont ezért egy próbát megérhet" - mondta a youtuber, hogy szerinte miért ment bele az interjúba Sipos Erzsébet. A videóhoz írt kommentben még azt is megosztotta, hogy egyáltalán nem biztos abban, hogy tényleg Orbán Viktor anyjával beszélt, ezért igyekezett ellenőrizni. A szemüvege stimmelt a korábbi felvételek alapján, ahogy az arcán lévő anyajegy is ott volt, ahol egy Orbán Viktor által korábban kiposztolt fotón látszott. Kersák azt is írta ekkor még, hogy „amennyiben mégis valaki megcáfolná a hölgy személyazonosságát, a videót törlöm”.

Az tény, hogy a mostani békemeneten biztosan ott volt, és nem ismerte fel egy újságíró sem. Így simán elképzelhető, hogy a korábbiakon is észrevétlen tudott maradni a tömegben Sipos Erzsébet. Mi a videóról úgy értesültünk, hogy azt elküldte szerkesztőségeknek Kersák.

A bánya