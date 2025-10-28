Rosalía visszatért, és a legvadabb elképzeléseket is felülmúlta

A spanyol énekesnő november 7-én megjelenő, Lux című albumának Björkkel és Yves Tumorral közös első single-je a Berghain, amelynek sokkolóan újszerű és monumentális hangzása leginkább egy német operát idéz.

Rosalíától nem idegen a műfaji határok tologatásával való kísérletezés. A világhírnevet elhozó, Motomami című albumán a flamencót, a hyperpopot, a hiphopot és a reaggetont keverte, a Berghaint hallgatva (és nézve) pedig a Luxtól sem várhatunk kevesebbet.

Rosalía maga csak annyit árult el előzetesen az albumról, hogy teljesen új hangzásvilággal érkezik, egyetlen korábbi munkájához sem hasonlíthatóak az új dalok. És még ennek tudatában is megdöbbentő, amit a Berghainnal felvillantott az új lemezéből.

A zene önmagában is nagy élmény, de a grandiózus, hangversenyszerű hangzást a videóklip egészen extatikus három és fél perccé varázsolja. Mintha a szívfájdalom három különböző stádiumán vezetné végig a befogadót a Rosalía–Nicholas Mendez páros.

A videóklip, ami akár egy kisfilm is lehetne, jól átadja, milyen érzés magányosan küzdeni egy hozzánk közel álló ember elvesztésével. Rosalía legsötétebb érzései az otthon magányában törnek csak elő – ezek adják a legdinamikusabb és legizgalmasabb zenei fordulatokat is. Persze a fájdalom érzése a videó minden pillanatát betölti – a zenekarral együtt. Elkíséri Rosalíát orvoshoz, ékszerüzletbe, sőt még a buszon is együtt utaznak. De a karakter csak az otthon magányában élheti meg igazán ezeket a sötét érzéseket, amik álmában még szürreálisabb, hófehérkés fordulatot vesznek.

A dalban három különböző nyelven is hallhatóak betétek, először németül, spanyolul, majd angolul, ezzel is utat nyitva a még szabadabb értelmezésnek. Bár valószínűleg kevesek értik mind a három egység dalszövegét, ezek a betétek valahogyan csak még tovább fokozzák a dal éteri hatását. Ahogyan Björk is írta: Rosalía úgy váltogat a műfajok között, akár egy kung-fu harcos.

Alig várjuk az albumot.