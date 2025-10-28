Tiborcz volt üzlettársának cégénél, a Bosnyák téren is építkező Bayer Constructnál kötött ki az MSZP-s Horváth Csaba

Horváth Csaba egykori zuglói MSZP-s polgármester az elmúlt hónapokban a Bayer Construct Zrt. delegációjának tagjaként járt a XIII. és a XV. kerületi önkormányzatok vezetésénél a cég helyi beruházásairól egyeztetni – írja a Telex. A Bayer az erdélyi NER-milliárdos és egykori Tiborcz-üzlettárs Balázs Attila érdekeltségébe tartozó építőipari nagyvállalkozás. Az egyik ilyen tárgyaláson részt vett Gyurkó Dániel XV. kerületi alpolgármester is, aki számára nem derült, hogy pontosan mi is Horváth szerepe a Bayer csapatában, írja a lap. Felidézik: az egykori szocialista polgármester új szerepe azért is érdekes, mert korábban vádolták azzal, hogy már kerületi vezetőként is a cég érdekeit képviselte, amikor az vitába keveredett az önkormányzattal.

Horváth Csaba Fotó: Botos Tamás/444

Történetesen ez a cég a zuglói városközpontban, a Bosnyák téren épített gigaberuházásnak is a megvalósítója. Ennek egy részét, a Zenit Corso plázát néhány hete adták át – az ünnepségen is részt vett Horváth, míg a kerület jelenlegi polgármesterét, Rózsa Andrást nem hívták meg –, míg egy másik része kormányzati negyed lesz, amire fél metróvonalnyi pénzt költött az állam. Balázs Attila egyike azoknak a NER-es nagyvállalkozóknak, akiknek Magyar Péter még ez év elején azt üzente: tudja, mit tettek, és nem felejt. Emellett történetesen Balázs Attila az is, akinek két lakópark-építési projektje nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás lett az idén ősszel indult otthon start programhoz kapcsolódóan (egyelőre egyetlen más beruházás sem kapta meg ezt a minősítést, habár augusztusban a kormányzati Otthon Start Programiroda több tucat érdeklődőről írt egy közleményben).

Horváth azt mondta a lap kérdésére: nem alkalmazottja a Bayer Construct Zrt.-nek vagy a cégcsoport más egységének, arra a kérdésre azonban nem kívánt válaszolni, hogy más formában szerződésben áll-e a céggel. Keresték Balázs Attilát is, de ő a cikkük megjelenéséig nem reagált.