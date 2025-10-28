Tizennégyen meghaltak, miután az amerikaiak újabb négy, állítólagos drogszállító hajót lőttek ki

külföld
Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter bejelentette, hogy 14 ember meghalt, miután az amerikai hadsereg hétfőn csapást mért négy, állítólagos kábítószer-szállító hajóra a Csendes-óceánon. A támadást egy ember élte túl, őt a mexikói hatóságok mentették ki az óceánból. Állapota egyelőre nem ismert.

Hegseth azt írta az X-en, hogy az amerikai titkosszolgálatok által megfigyelt hajók ismert kábítószer-kereskedelmi útvonalon haladtak, és drogot szállítottak. A hadügyminiszter videókat is mellékelt a bejegyzéséhez. A felvételeken azt lehet látni, ahogy a hajók kigyulladnak, miután az amerikaiak eltalálják őket.

Pete Hegseth
Fotó: ANDREW HARNIK/AFP

Az amerikai hadsereg a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon már több mint tíz légicsapást hajtott végre olyan hajók ellen, amik állításuk szerint kábítószert szállítanak. A támadásokban legalább 57 ember meghalt. A műveleteket belföldön és külföldön is többen kritizálták. A kolumbiai elnök gyilkossággal is megvádolta az amerikaiakat.

Az amerikai kormány szeptember elején indított háborút a dél-amerikai kábítószer-csempészek ellen. Donald Trump drogháborújáról ebben a cikkben írtunk bővebben. (via BBC)

