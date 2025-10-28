Több mint 60 ember halt meg Rióban, amikor a rendőrség háborút indított a drogbandák ellen

Legalább 60 ember halt meg Rio de Janeiróban, amikor több mint 2500 rendőr és a különleges egységek rohanták le a favelákat, a város nemzetközi repülőtere közelében, azt a környéket, amit Brazília egyik legerősebb szervezett bűnözői csoportjának központjaként tartanak számon. A hajnal előtti razzia heves tűzharcokat váltott ki az Alemão és Penha nevű favelákban és környékükön, ahol mintegy 300 ezer ember él.

Fotó: MAURO PIMENTEL/AFP

A Comando Vermelho nevű bűnszervezet fegyveresei tüzet nyitottak, barikádokat emeltek és autókat gyújtottak fel, amikor a polgári és katonai rendőrség, valamint a különleges egységek hajnali négy óra után megkezdték az előrenyomulást. A beszámolók szerint a banda most először fegyverrel felszerelt drónokat is bevetett, amik robbanóanyagokat dobtak le a különleges egységek csapataira.

Délelőtt folyamatosan szállították a lőtt sebesülteket a közeli kórházba, és délutánra legalább 60 halottat jelentettek, köztük négy rendőrtisztet. Nyolc rendőr és négy civil megsebesült. A megölt fiatal férfiakról készült megrázó fotók gyorsan elterjedtek a közösségi médiában.

Fotó: MAURO PIMENTEL/AFP

Rio jobboldali kormányzója, Cláudio Castro „háborús állapotot” hirdetett, és kijelentette, hogy ez volt a legnagyobb rendőri akció 2010 óta. „Ez már nem egyszerű bűnözés, ez drogterrorizmus” – mondta egy, a páncélozott járműveket bemutató videóban, amelyet a közösségi oldalán osztott meg a művelet kezdetén. Emberi jogi aktivisták és ellenzéki politikusok felháborodásuknak adtak hangot a vérontás miatt

„Ami Alemãóban és Penhában történik, az nem művelet – hanem államilag szervezett mészárlás” – írta az X-en Lucia Marina dos Santos, a baloldali Munkáspárt (PT) egyik tartományi képviselője. Santos azzal vádolta a hatóságokat, hogy Rio faveláit „háborús övezetté” változtatják a kábítószer elleni háborújuk során, amely szerinte teljes kudarcot vallott. (Guardian)