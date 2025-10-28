Vadászat a narancs októberre

Mindenkit üdvözlök a hamarosan érkező jó idő előtt! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne azt elmúlt nap legfontosabb híreivel, anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Rényi Pál Dániel és Czinkóczi Sándor október 23-át elemezték a Helyzet: van! legújabb adásában, és beszélgettek Hann Endrével is a közhangulatról. Egyébként kőkemény információs háborúvá vált október 23. utólagos értékelése.
Témánként megnéztük Orbán anyjának a nyilatkozatát: miből vették meg Hatvanpusztát, hogy szerezték meg a bányát, verte-e az apja Orbánt.
Amerika elvárja, hogy Magyarország váljon le az orosz energiahordozókról. Orbán szerint Trump hibát követett el a szankciókkal, a kormányfő azt mondta, majd beszél vele, hogy visszavonja azokat. A miniszterelnök a pápánál járt, majd a köztévének arról beszélt, hogy: „Van, amikor numerálni kell, van, amikor meg ponderálni.”
Vitályos Eszter és Selmeczi Gabriella is elhatárolódott Nagy Feró Szőlő utcával kapcsolatos nyilatkozatától, Bayer Zsolt pedig bocsánatkérésre szólította fel az énekest, aki nem érti, miért kéne bocsánatot kérnie.
Tiborcz volt üzlettársának cégénél, a Bosnyák téren is építkező Bayer Constructnál kötött ki az MSZP-s Horváth Csaba: a volt zuglói polgármester az erdélyi NER-milliárdos Balázs Attila cége hivatalos delegációjának tagjaként egyeztetett több kerületi önkormányzat vezetésével.
„Oroszország ne játszadozzon az Egyesült Államokkal” – reagált indulatosan Trump az orosz csodafegyverre.
November 1-től nincs amerikai élelmiszersegély a kormányzati leállás miatt, pedig 41 millió amerikai támaszkodik ezekre a segélyekre.
Mindenkit meglepett Javier Milei győzelme a félidei választáson: töredékére csökkentette az inflációt és bedurrantotta a gazdasági növekedést, de még bőven nem sikerült átlagos országgá sem tennie Argentínát.
És kijött a Borízű hang ingyenes verziója is.
Pár nap múlva 20 fok lesz.
A Medián igazgatója szerint a Fideszen belül is komolyan számolnak azzal, hogy nyerhet az ellenzék.
Kamufotó! AI-jal készült, a Chatgpt is megmondta! Mi csillog, ha nincs is víz a Tiszánál? Hol a villamosmegálló a Békemenetről? Miután az emberek már a szemüknek sem nagyon akarnak hinni, a politikusok rápakolnak még egy lapáttal.
Trumpot egyszer meggyőzte Orbán, kérdés, az meddig lesz elég.
Orbán jövő héten tárgyal Trump elnökkel Washingtonban.
„Van, amikor numerálni kell, van, amikor meg ponderálni” – mondta a miniszterelnök a köztévének Rómában.
Nagy Feró a Békementen fejtegette, hogy a Juhász Péter Pál által futtatott lányok is kerestek pénzt a prostitúcióval.
Bayer szerint Nagy Feró ostobaságot mondott a kiszolgáltatott lányokról.
Lázár János azt mondta, súlyos dolog lenne bármilyen Kossuth-díjat visszavonni.
A gázolaj nagykereskedelmi ára literenként 10 forinttal emelkedik, a benziné 5 forinttal. Rég láttunk egy lépésben ekkora drágulást.
Egy átlagos fővárosi lakás 23 százalékkal volt drágább az első félév végén, mint egy évvel korábban.
Nem ment át a bizottságon az MKKP frakciójában ülő ferencvárosi polgármester, Baranyi Krisztina beadványa.
A lelátón írta alá a Fidesz adatgyűjtő ívét.
Szijjártó intézte, hogy orosz barátja leüljön kedvenc youtuberével, és úgy tűnik, ennek Moszkvában nagyon örültek.
A magyar gazdaságot az unió első harmadába várta már 2024-re, és akkor 2025-ről ne is beszéljünk. És mi lett a valóság?
A gyorsvasútra nemzetközi tendert írnak ki, azzal együtt mintegy 1000 milliárd forintnyi reptéri fejlesztést ígért meg a kormány.
Putyin vasárnap jelentette be, hogy sikeresen tesztelték az atommeghajtású robotrepülőt, amelyről azt állítják: képes áttörni bármilyen védelmi pajzsot.
A kanadai reklámba Ronald Reagan 1987-es beszédét vágták be, melyben a vámok káros hatásáról beszélt.
Az egyik elmélet szerint ezzel lehetne megkerülni az elnöki ciklusok korlátozását. Azt viszont továbbra is lebegteti Trump, hogy elnöknek indulna-e.
Kénytelen eladni három finomítóját és világszerte mintegy 5000 benzinkútjának körülbelül felét, a cég egy volt vezetője szerint ezzel „a Lukoilnak vége”.
A francia elnök feleségét azzal vádolták, hogy valójában férfi.
Már kedden kezdődnek az elbocsátások.
Kit érdekel Taylor Swift dala a vőlegénye péniszéről, ha közben minden fázisát átélhetjük a férje által rommá csalt, szarkazmussal teli brit nő válás utáni terápiájának?
Hétfő van, szabad a Borízű! Hajnali műsorunk még a mindent eldöntő Menetek Napja előttről. A tiszaburai alapjövedelem. A Borízű-hallgató elengedhetetlen asszeszoárja: AI-Ray-Ban. Szmokingos mangalicák, buta szörfösök, nem szarozó kínaiak, Winkler csőgörénye,- kolbász-Nobel Újkígyóson. Videó nélkül.