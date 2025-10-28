Vadászat a narancs októberre

Mindenkit üdvözlök a hamarosan érkező jó idő előtt! Újra itt a 444 napindító hírlevele, benne azt elmúlt nap legfontosabb híreivel, anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

OKTÓBER 23.

Rényi Pál Dániel és Czinkóczi Sándor október 23-át elemezték a Helyzet: van! legújabb adásában, és beszélgettek Hann Endrével is a közhangulatról. Egyébként kőkemény információs háborúvá vált október 23. utólagos értékelése.

Témánként megnéztük Orbán anyjának a nyilatkozatát: miből vették meg Hatvanpusztát, hogy szerezték meg a bányát, verte-e az apja Orbánt.

BELFÖLD

Amerika elvárja, hogy Magyarország váljon le az orosz energiahordozókról. Orbán szerint Trump hibát követett el a szankciókkal, a kormányfő azt mondta, majd beszél vele, hogy visszavonja azokat. A miniszterelnök a pápánál járt, majd a köztévének arról beszélt, hogy: „Van, amikor numerálni kell, van, amikor meg ponderálni.”

Vitályos Eszter és Selmeczi Gabriella is elhatárolódott Nagy Feró Szőlő utcával kapcsolatos nyilatkozatától, Bayer Zsolt pedig bocsánatkérésre szólította fel az énekest, aki nem érti, miért kéne bocsánatot kérnie.

Tiborcz volt üzlettársának cégénél, a Bosnyák téren is építkező Bayer Constructnál kötött ki az MSZP-s Horváth Csaba: a volt zuglói polgármester az erdélyi NER-milliárdos Balázs Attila cége hivatalos delegációjának tagjaként egyeztetett több kerületi önkormányzat vezetésével.

Kilőnek az árak a benzinkutakon az új amerikai szankciók nyomán.

Már az Otthon Start okozta árrobbanás előtt az infláció sokszorosával nőttek a lakásárak.

Nem lesz Navalnij emlékére átnevezve a Bajza utcai metróállomás.

Mészáros Lőrinc politikai akcióval sértette meg a felcsúti stadion házirendjét, amikor a lelátón írta alá a Fidesz adatgyűjtő ívét.

Az orosz kormány nagyon elégedett az Ultrahangnak adott Lavrov-interjúval.

Felidéztük Varga Mihály egyik jóslatát.

A tervek szerint a gyorsvasút 20 perc alatt, 3000-4000 forintért vinné ki az embereket a reptérre a Nyugatiból.

TRUMPIZMUS

„Oroszország ne játszadozzon az Egyesült Államokkal” – reagált indulatosan Trump az orosz csodafegyverre.

Fotó: MANDEL NGAN/AFP

November 1-től nincs amerikai élelmiszersegély a kormányzati leállás miatt, pedig 41 millió amerikai támaszkodik ezekre a segélyekre.

Trump 10 százalékponttal emeli a kanadai importvámokat egy reklám miatt.

Trump azt mondta, nem indulna alelnöknek 2028-ban.

KÜLFÖLD

Mindenkit meglepett Javier Milei győzelme a félidei választáson: töredékére csökkentette az inflációt és bedurrantotta a gazdasági növekedést, de még bőven nem sikerült átlagos országgá sem tennie Argentínát.

Fotó: LUIS ROBAYO/AFP

Beütöttek a szankciók: Oroszország egyik legnagyobb iparvállalata, a Lukoil eladja az összes külföldi érdekeltségét.

Tíz embert állítottak bíróság elé Párizsban azzal a váddal, hogy online zaklatták Brigitte Macront.

Óriási leépítés jön az Amazonnál, akár 30 ezer embert is kirúghatnak.

Új lemezzel jelentkezett Lily Allen.