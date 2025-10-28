Villával szúrt meg két utast egy indiai férfi a Lufthansa transzatlanti járatán

Az amerikai hatóságok vádat emeltek egy 28 éves indiai férfi ellen, aki a vád szerint szombaton két utast szúrt meg egy villával egy nemzetközi repülőjáraton.

Praneeth Kumar Usiripalli a Lufthansa Chicagóból Frankfurtba tartó járatán támadt rá a két 17 éves fiúra. Egyiküket azután szúrta kulcscsonton, hogy a fiú felriadt rá, hogy a férfi felette áll a villával. Másikukat pedig fejen szúrta az evőeszközzel.

Az indiai férfi a két fiú megszúrása után megütött egy női utast, majd a személyzet egyik tagját is megpróbálta megütni. Amikor meg akarták állítani, a férfi pisztolyt formált az ujjaival, amiket a szájába vett, és meghúzta az ujjaival formált ravaszt.

A járatot végül Bostonba irányították, ahol letartóztatták a férfit. A Massachusetts állami ügyészség halálos fegyverrel elkövetett testi sértés miatt emelt ellene vádat.

A férfi tanulói vízummal érkezett az Egyesült Államokba, és nem rendelkezik érvényes bevándorlási dokumentumokkal. Indítékait még nem sikerült kideríteni. (via Sky News)

