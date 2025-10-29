A francia rendőrök beismerték, hogy jelentős védelmi hiányosságok vezettek a Louvre kirablásához

Több mint egy héttel azután, hogy fényes nappal rabolták ki a Louvre-ot, a francia rendőrség beismerte, hogy jelentős hiányosságok vannak a világhírű múzeum védelmi rendszerében – írja az AP. Patrice Faure párizsi rendőrfőnök lassú javításokról és elavult rendszerekről beszélt.

Fotó: LAURENT CARON/Hans Lucas via AFP

Azt mondta, a biztonsági kamerák egy része még mindig olyan korszerűtlen rendszerben működik,ami egyrészt alacsonyabb minőségű felvételeket produkál, másrészt azokat nehezebb valós időben megosztani. A rendszer régóta ígért felújítását az évtized vége előtt nem is fogják befejezni. Azt is mondta, hogy a múzeum kameráinak üzemeltetési engedélye már júliusban lejárt, és azóta nem is újították meg.

A rablás mindössze nyolc perc alatt zajlott le, úgy, hogy turisták is voltak a múzeumban. Ketten emelődarus kocsival érkeztek az épülethez, a létrán felszaladtak egy emeleti erkélyre, ahonnan az ablakot átvágva bejutottak a kincstári kiállítóterembe, ahol több vitrinből is megszerezték a koronaékszereket. A létrán lemászva gyorsan megpróbálták felgyújtani az emelődarus járművet, majd, miután ez nem sikerült, felültek az ott robogón várakozó két bűntársuk mögé és eltűntek.

Nyomozók vizsgálják az emelődarus kocsit Fotó: LAURENT CARON/Hans Lucas via AFP

„A rendőrök rendkívül gyorsan megérkeztek” – mondta Faure, hozzátéve, hogy a késedelem a segélyhívó lánc egy korábbi szakaszában történt. Tehát valahol a múzeumban akadt el az információ. A rendőrfőnök szerint az első riasztás nem is a Louvre-ból érkezett, hanem egy kerékpárostól, akinek gyanús lett a múzeumba behatoló banda. A rablás után az is kiderült, hogy a nemzeti múzeumokat az állam biztosítja, így a Louvre nem kapott utánuk kártérítést sem.

Faure elutasította, hogy rendőrökre lenne a szükség a múzeumban, inkább a riasztási lánc javítását tartotta fontosnak. A rendőrfőnök arra kérte a törvényhozókat, hogy engedélyezzék az olyan – jelenleg tiltott – eszközöket, mint az anomália-felismerést, tárgykövetést, a gyanús mozgások felismerését lehetővé tevő AI-alapú rendszerek.