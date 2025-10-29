A Vasas egyik sportvezetője és a családja is meghalt a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben

Nyolc magyar is volt azon a repülőgépen, amely kedden zuhant le Kenyában. A Blikk cikke szerint az áldozatok között volt a Vasas ökölvívó-szakosztály vezetője, Süllős Gyula és családja, vele voltak a gyerekei és egy bébiszitter is. A lap szerint a nyolc áldozat együtt utazott, a társaság tagja volt még Süllős anyósa, sógora és az ő gyerekei is.

Fotó: Laban Walloga/REUTERS

A tragédiáról a Vasas is kiadott egy közleményt:

„Tragikus hirtelenséggel elhunyt Süllős Gyula, klubunk elnökségi tagja, ökölvívó szakosztályunk elnöke és évtizedes névadó családi támogatója. A Süllős-család neve évtizedek óta egybefonódik a Vasas ökölvívással, elsőként Id. Süllős Gyula állt a szakosztály mögé mecénásként és névadó támogatóként, 2009-es halála után pedig fia, Süllős Gyula vette át ezt az örökséget. Süllős Gyula hosszú évek óta a szakosztály elnöke, egyben klubunk elnökségi tagja, aki mindvégig hűségesen segítette és támogatta klubunkat és a boksz-szakosztályt”.

A járatot üzemeltető Mombasa Air Safari tájékoztatása szerint a repülőgépen a kenyai kapitányon kívül tízen utaztak, a nyolc magyar mellett ketten németek voltak. A balesetnek két kiskorú áldozata is van. Stephen Orinde, Kwale megyei rendőrparancsnok elmondta, hogy a szerencsétlenség helyi idő szerint reggel fél hatkor történt, és abban az időben heves eső volt a térségben. A gép a felszállás után röviddel - a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen - lezuhant és kigyulladt.