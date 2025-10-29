A világ legnépszerűbb youtubere kihagyta Ukrajnát egy állatmentős videója orosz nyelvű változatából

A világ legnépszerűbb YouTubere, MrBeast (polgári nevén Jimmy Donaldson) heves bírálatokat kapott, miután kiderült, hogy legújabb videójának orosz nyelvű változatából kihagyták Ukrajna említését, noha a felvétel egy része éppen ott játszódik, és az orosz invázió pusztítását mutatja be.

Fotó: CANDICE WARD/Getty Images via AFP

A 27 éves amerikai videós legújabb, több mint 50 millió megtekintést elért epizódjában azt állítja, hogy ezer állatot mentett meg különböző országokban. A filmben Donaldson és csapata orrszarvúkat jelöl meg az orvvadászok ellen, zsiráfokat olt be, valamint emufarmot épít. A harmadik helyszín Ukrajna, ahol három oroszlánt terveznek Dél-Afrikába szállítani, hogy megóvják őket a háborútól.

Az eredeti, angol nyelvű verzióban MrBeast röviden utal is a háborúra: „Dél-Afrikából egészen Ukrajnáig utazunk, ahol az évek óta tartó háború tönkretette az állatkerteket, így a megmentett oroszlánok rögtönzött menedékekben élnek. És mivel továbbra is fenyegeti őket a háború, elrepítjük őket onnan.”

Az orosz szinkronváltozatban azonban minden utalás Ukrajnára eltűnt: „Dél-Afrikából a világ másik végére utaztunk, ahol szerencsétlen oroszlánok élnek rögtönzött menedékekben. Biztonságuk érdekében elvisszük őket onnan.”

Donaldson egyelőre nem reagált a cenzúrát firtató kérdésekre. A döntés újraindította a vitát arról, hogyan lavíroznak a globális tartalomgyártók az orosz piac és a háborús valóság között. (via Meduza)