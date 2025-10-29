Az Egyesült Államok kitiltotta a Trump-kritikus Nobel-díjas nigériai írót, Wole Soyinkát

Az Egyesült Államok visszavonta Wole Soyinka, a világhírű nigériai író és Nobel-díjas drámaíró vízumát – jelentette be maga Soyinka kedden. A 91 éves szerző, aki évtizedek óta éles kritikusa Donald Trumpnak, ironikusan úgy fogalmazott: „Biztosítani szeretném a konzulátust arról, hogy nagyon elégedett vagyok a vízumom visszavonásával.”

Soyinka korábban amerikai tartózkodási engedéllyel (zöldkártyával) rendelkezett, de azt 2016-ban, Trump első megválasztása után saját kezűleg megsemmisítette. Most azt valószínűsíti, hogy az Egyesült Államok döntését az váltotta ki, hogy Trumpot nemrég a hírhedt ugandai diktátorhoz, Idi Aminhoz hasonlította. A nigériai sajtótájékoztatón felolvasta a konzulátus levelét, amelyben az amerikai külügyminisztérium arra hivatkozik, hogy a szabályok értelmében „a konzul bármikor, saját belátása szerint visszavonhatja a nem bevándorló vízumot”.

Wole Soyinka 2016 májusában a Wahrheit (Igazság) című berlini kerekasztalbeszégetésen. Roland Popp/dpa Fotó: Roland Popp

„Egyfajta szerelmeslevél ez a nagykövetségtől” – tréfálkozott Soyinka, aki hozzátette: „Nincs vízumom. Ki vagyok tiltva.” Egyúttal arra kérte azokat az amerikai intézményeket, amelyek meghívnák őt, hogy „ne vesződjenek vele”. A nigériai író, aki A halál és a király lovasa című klasszikus dráma szerzője, és olyan egyetemeken tanított, mint a Harvard vagy a Cornell, legutóbb 2021-ben jelentkezett új regénnyel (Chronicles from the Land of the Happiest People on Earth). Bár nem zárta ki, hogy a jövőben ismét elfogadjon amerikai meghívást, azt mondta: „Semmi keresnivalóm nincs ott.”

Soyinka ugyanakkor a sajtótájékoztatón élesen bírálta az Egyesült Államok bevándorlási politikáját, amely szerinte „embereket ragad el az utcáról, szétválaszt családokat és hónapokra eltüntet embereket”. A Trump-adminisztráció az utóbbi hónapokban fokozta a bevándorlók és aktivisták elleni fellépéseket, többük vízumát is visszavonták. (via The Guardian)