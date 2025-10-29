Az utolsó olasz börtönsziget, ahol a fogvatartottak szinte szabadnak érezhetik magukat

Könnyen összetéveszthető egy üdülőparadicsommal, de a toszkán szigetvilág legészakibb tagja, Gorgona valójában Olaszország utolsó börtönszigete, ahol jelenleg 90 fogvatartott él. Szerencsésnek érezheti magát, aki ide kerül: a szárazföldi börtönök Olaszországban többnyire túlzsúfoltak, a körülmények pedig rosszak. Gorgonán azonban szabadabb az élet: a fogvatartottak dolgozhatnak, a munkájukért fizetést kapnak, szabadidejükben pedig sportolhatnak vagy zenélhetnek. Nem csoda, hogy évtizedek óta senki sem próbált megszökni innen. A Deutsche Welle riportja.