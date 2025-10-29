El nem hangzott mondatok

Üdv! Ismét itt a 444 napindító hírlevele, benne azt elmúlt nap legfontosabb híreivel, anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

AI

Itt a Fidesz legújabb módszere: Magyar Pétertől idézni, vagy AI-jal elmondatni vele olyan mondatokat, amiket a valóságban soha nem mondott. Magyar Péter szerint ez nyílt választási csalás.

Nem baj, ha nincs pénzünk nyaralni, az AI csinál nekünk nyaralós képet.

Heti több mint egymillióan mutatják öngyilkossági szándék és több mint félmillióan mentális vészhelyzet jeleit, amikor a ChatGPT-vel beszélgetnek.

BELFÖLD

Akkora a belviszály a városban, ahol Orbán szerint csak valami „marhaság” miatt kaphatna ki a Fidesz, hogy mostantól eggyel kevesebb helyi képviselő van: a Fidesz-közeli polgármester botrányai miatt fel akarta oszlatni a képviselő-testületet az egyik egyesület, amikor ez nem sikerült, mindenki lemondott.

Kész a Ruszin-Szendi Romulusz fegyvertartási engedélye elleni törvényjavaslat.

Nagy Feró bocsánatot kért a Szőlő utcás nyilatkozatáért.

GAZDASÁG

„Az egy garancia, hogy én még mindig itt vagyok, és ezen gondolkodom” – mondta Gerendai Károly a Sziget jövőjéről, a Fidesznek és a Tiszának ez nem volt elég.

Gerendai Károly és Kádár Tamás a bizottság ülésén Fotó: Diószegi-Horváth Nóra

A 24 arról írt, hogy Nagy Mártonék úgy akarták visszaadni a HM-nek az egyetlen értelmes bevételt termelő fegyverkereskedő céget, hogy előtte szinte minden pénzt kivesznek belőle, de a jelek szerint a terv végül nem jött össze.

Már több mint száz település korlátozta, hogy ki költözhet be.

Még mindig nem dolgoznak azon a vasúti szakaszon, amit egy éve zártak le, és előbb nyárra, majd év végére ígérték megcsinálni.

A múlt hét eleji tűz után újraindult a termelés a MOL százhalombattai finomítójában.

Lázár már azt is megígérte, hogy 2030-ra minden gyereket vállaló nő adómentes lesz.

OROSZORSZÁG

Az ENSZ jelentése szerint Oroszország háborús bűnt követ el a civil lakosság elleni dróntámadásokkal: a helyiek által drónszafari névvel illetett terrorral az oroszok célja az állandó rettegés légkörének megteremtése és a lakosság elüldözése Herszonból.

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

Orbán a szlovákokkal és a csehekkel közösen hozna létre Ukrajna-szkeptikus blokkot. Egyébként kiderült, hogy nem azt mondta az olasz újságírónak, hogy Trump hibát követett el, hanem azt, hogy magyar szempontból túl messzire ment a szankciókkal, és azóta már az olasz lap is átírta a vonatkozó kérdését.

Szergej Lavrov azt mondta, Oroszország hajlandó hivatalosan garantálni, hogy egyetlen EU- és NATO-tagállamot sem támadnak meg.

KÜLFÖLD

Giorgia Meloni már három éve kormányon van, és bár ez nekünk 15 év Orbán-kormány után meglepőnek tűnhet, Olaszországban ez már dobogós teljesítmény: de hogy lett a neofasiszta pártban karriert indító Giorgia Meloniból megbízható európai szövetséges, és hol látszik Orbán barátságának hatása?

Fotó: Andreas Solaro/AFP

Nyolc magyar turistával a fedélzetén lezuhant egy kisrepülő Kenyában, nincsenek túlélők: két család tagjai egy ismerősükkel együtt utaztak a kisrepülőgépen.

Izrael szerint a Hamász tüzet nyitott izraeli katonákra a Gázai övezet déli részén, ezért Benjamin Netanjahu parancsot adott az izraeli hadseregnek, hogy azonnal „erős csapásokat” hajtson végre a Gázai övezetben.

Donald Trump egy Japánban állomásozó hadihajón ígérte meg, hogy a kormánya nem lesz politikailag korrekt, és Amerika mostantól meg fogja nyerni a háborúit. Tizennégyen meghaltak, miután az amerikaiak újabb négy, állítólagos drogszállító hajót lőttek ki. Kiderült, hogy az amerikaiak megpróbálták rávenni Nicolás Maduro egyik pilótáját, hogy árulja el az elnököt, majd amikor a férfi nemet mondott, kiposztolták a képét az X-re.

Az ENSZ főtitkára szerint a klímaváltozás „pusztító következményei” már elkerülhetetlenek, de a kibocsátáscsökkentés továbbra is létfontosságú.

András herceg a lánya 18. születésnapja alkalmából a magánotthonába is meghívta a Jeffrey Epstein–Ghislaine Maxwell–Harvey Weinstein triót.

A grúz kormánypárt az ellenzék betiltását kérte.

Kezdeményezték a hétfőn még Budapesten előadó volt lengyel igazságügyi miniszter mentelmi jogának felfüggesztését és a letartóztatását.

KULTÚRA

Kathryn Bigelow, A bombák földjén Oscar-díjas rendezője új filmjében nukleáris támadás éri az Egyesült Államokat. A Netflixen látható Feszült helyzet ennek megfelelően végig elképesztően izgalmas, sőt, inkább stresszes élmény. Mennyire valós a filmben felvázolt helyzet, és mi benne a legijesztőbb?

Fotó: Eros Hoagland/Netflix/Eros Hoagland/Netflix

Hány utast tud kifizetni egy független színház? Mekkora kompromisszumot lehet hozni a művészi szabadság érdekében? A Budapesti Anarchista Színház alienes átveréssel csalogatja le az alagsorba a nézőket.