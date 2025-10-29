El nem hangzott mondatok

Üdv! Ismét itt a 444 napindító hírlevele, benne azt elmúlt nap legfontosabb híreivel, anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Itt a Fidesz legújabb módszere: Magyar Pétertől idézni, vagy AI-jal elmondatni vele olyan mondatokat, amiket a valóságban soha nem mondott. Magyar Péter szerint ez nyílt választási csalás.
Akkora a belviszály a városban, ahol Orbán szerint csak valami „marhaság” miatt kaphatna ki a Fidesz, hogy mostantól eggyel kevesebb helyi képviselő van: a Fidesz-közeli polgármester botrányai miatt fel akarta oszlatni a képviselő-testületet az egyik egyesület, amikor ez nem sikerült, mindenki lemondott.
„Az egy garancia, hogy én még mindig itt vagyok, és ezen gondolkodom” – mondta Gerendai Károly a Sziget jövőjéről, a Fidesznek és a Tiszának ez nem volt elég.
A 24 arról írt, hogy Nagy Mártonék úgy akarták visszaadni a HM-nek az egyetlen értelmes bevételt termelő fegyverkereskedő céget, hogy előtte szinte minden pénzt kivesznek belőle, de a jelek szerint a terv végül nem jött össze.
Az ENSZ jelentése szerint Oroszország háborús bűnt követ el a civil lakosság elleni dróntámadásokkal: a helyiek által drónszafari névvel illetett terrorral az oroszok célja az állandó rettegés légkörének megteremtése és a lakosság elüldözése Herszonból.
Orbán a szlovákokkal és a csehekkel közösen hozna létre Ukrajna-szkeptikus blokkot. Egyébként kiderült, hogy nem azt mondta az olasz újságírónak, hogy Trump hibát követett el, hanem azt, hogy magyar szempontból túl messzire ment a szankciókkal, és azóta már az olasz lap is átírta a vonatkozó kérdését.
Giorgia Meloni már három éve kormányon van, és bár ez nekünk 15 év Orbán-kormány után meglepőnek tűnhet, Olaszországban ez már dobogós teljesítmény: de hogy lett a neofasiszta pártban karriert indító Giorgia Meloniból megbízható európai szövetséges, és hol látszik Orbán barátságának hatása?
Nyolc magyar turistával a fedélzetén lezuhant egy kisrepülő Kenyában, nincsenek túlélők: két család tagjai egy ismerősükkel együtt utaztak a kisrepülőgépen.
Izrael szerint a Hamász tüzet nyitott izraeli katonákra a Gázai övezet déli részén, ezért Benjamin Netanjahu parancsot adott az izraeli hadseregnek, hogy azonnal „erős csapásokat” hajtson végre a Gázai övezetben.
Donald Trump egy Japánban állomásozó hadihajón ígérte meg, hogy a kormánya nem lesz politikailag korrekt, és Amerika mostantól meg fogja nyerni a háborúit. Tizennégyen meghaltak, miután az amerikaiak újabb négy, állítólagos drogszállító hajót lőttek ki. Kiderült, hogy az amerikaiak megpróbálták rávenni Nicolás Maduro egyik pilótáját, hogy árulja el az elnököt, majd amikor a férfi nemet mondott, kiposztolták a képét az X-re.
Kathryn Bigelow, A bombák földjén Oscar-díjas rendezője új filmjében nukleáris támadás éri az Egyesült Államokat. A Netflixen látható Feszült helyzet ennek megfelelően végig elképesztően izgalmas, sőt, inkább stresszes élmény. Mennyire valós a filmben felvázolt helyzet, és mi benne a legijesztőbb?
Hány utast tud kifizetni egy független színház? Mekkora kompromisszumot lehet hozni a művészi szabadság érdekében? A Budapesti Anarchista Színház alienes átveréssel csalogatja le az alagsorba a nézőket.
Már nem kell hamis dizájnertáskát venni, vagy kamu repülőgép díszletet bérelni a gazdagság látszanának megteremtéséhez, mesterséges intelligenciával is lehet alkotni.
Hetente több mint félmillióan pedig mentális vészhelyzet jeleit mutatják.
A módosítást, ha hatályba lép, „a folyamatban lévő eljárások során is alkalmazni kell”.
Továbbra is a fővároson múlik, lesz-e jövőre Sziget Fesztivál vagy sem. A pénzügyi bizottság keddi ülésén Gerendai Károly is szót kapott, de a két párt nem nyomott igent a főpolgármester javaslatára.
A jelek szerint a terv végül nem jött össze.
Jellemzően nem azok, akikre a törvényt a kormány kitalálta.
150 méterről van szó.
De még csak csökkentett kapacitással termel a Dunai Finomító, amely egy fontos üzemében múlt hétfő éjszaka keletkezett tűz.
Már a miniszter tette szóvá, hogy nem kapott kritikus kérdéseket Sárospatakon.
A Politico azt írja: bár a szilárd politikai szövetség megalakulása még távoli, ha összejön, az jelentős akadálya lehet az EU-ban Ukrajna pénzügyi és katonai támogatásának.
Az orosz külügyminiszter Szijjártó Péternek azt is mondta, hogy megfelelő előkészítés után készen állnak a budapesti békecsúcsra.
Kampánybeszéd a USS George Washington fedélzetén, valamint két aláírt megállapodás az Ázsia-turné japán állomásának mérlege.
A támadást egy ember élte túl.
Bár Bitner Villegas a poszt után napokra eltűnt, végül a venezuelai belügyminiszter dicsérte meg a hűségéért.
Az ENSZ főtitkára szerint a klímaváltozás „pusztító következményei” már elkerülhetetlenek, de a kibocsátáscsökkentés továbbra is létfontosságú.
Epsteint nyolc nappal a vizit után letartóztatták Floridában.
Az ellenzéki pártok tagjait pedig egy életre eltilthatják a politikától.
Zbigniew Ziobrót az állami vagyon elsikkasztásával gyanúsítják.
