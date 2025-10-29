Fedezet nélkül ígérget a korábbiaknál is hatalmasabb osztogatást a Fidesz

gazdaság
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • A szokottnál jóval hamarabb kezdett ígérgetni a Fidesz, és korábban vetették be második csodafegyverüket, Orbán Viktort is.
  • A várható pluszpénz a jelek szerint nem hatott úgy, mint négy éve.
  • A Fidesz már most több pénzt osztogat el, mint a 2022-es választás előtt, csakhogy most nem nagyon van miből. Ennek pedig nagyon komoly következményei lehetnek.

Hamar elkezdte a 2026-os választási ígérgetést Orbán Viktor miniszterelnök, aki már a februári évértékelőben bejelentette, hogy:

- két lépésben megduplázzák a gyerekek után járó adókedvezményt (első lépésként júliustól másfélszeres összeg járt), így január 1-től már egy gyerek után 20, két gyerek után 80, három és több gyerek után 200 ezer forintot lehet levonni a szülők adójából és járulékából,

- életük végéig tartó szja-mentességet kapnak a két- és háromgyerekes anyák (később kiderült, hogy a kétgyerekesek korosztályonként eltolva kapnak mentességet januártól, míg a háromgyerekesek kedvezménye októbertől él),

- bevezetik a csed és a gyed teljes jövedelemadómentességét idén július 1-től,

- és a nyugdíjasoknak visszatérítik a zöldség, a gyümölcs és a tejtermékek áfáját „egy bizonyos havi összegig.” (Ez jóval később nyerte el a végső formáját, és lett belőle egy egyszeri, 30 ezer forintos utalvány, amit szeptemberben postáztak ki.)

Akkor már elérhető volt a munkáshitel is azoknak, akik nem jogosultak a Diákhitelre.

Négy évvel ezelőtt ennél később, csak 2021 nyarán lebegtette be Orbán a legnagyobb dobást, vagyis hogy a szülők visszakapják a befizetett szja-t, ha „sikerül elérni az 5,5 százalékos gazdasági növekedést.” Őszre kiderült, ez sikerülni fog, úgyhogy mintegy 1,9 millió érintett kapott vissza akár milliós összegeket is pár hónappal a 2022-es választás előtt. Emellett a 25 év alattiak kaptak szja-mentességet, és befért a kampányígéretek közé az akkor már régóta lebegtetett 13. havi nyugdíj is.

Az viszont árulkodó volt, hogy Orbán idén ilyen hamar előállt az első tervekkel. Szabó Andrea szociológus akkor a 444-nek azt mondta, számított arra, hogy jönnek majd a lakosság közérzetét javító intézkedések, de úgy gondolta, csak fél évvel később, ősszel jelentik majd be az intézkedéseket, hasonlóan 2021-hez.

Szabó a korai időzítésből azt a következtetést vonta le, hogy a Fidesz szempontjából nem volt jó a politikai helyzet, és ha nem is pánikról van szó, a támogatottsági adatok szokatlan értéket mutattak. Ezért volt szükség arra, hogy már februárban javítsák a közhangulatot a hónapokkal később életbe lépő intézkedések ígéretével.

A közvélemény-kutatók átlagában így álltak a pártok szeptemberig, Tóka Gábor politológus számítása szerint
Fotó: Vox Populi választási kalauz-blog

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
gazdaság ígéret kormányprogram fidesz választási osztogatás magyar péter Tisza Párt szja-mentesség országgyűlési választás 2026 orbán viktor kampány költségvetés riogatás
Kapcsolódó cikkek

Teli rüszttel rúgta be Orbán Viktor az évértékelőt

Vagy legalábbis azt ígérte, hogy megpróbálja. Percről percre követjük a beszédet, hogy kiderüljön, sikerül-e neki.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Hiába mondja Orbán, hogy nem kampányhúzás az szja visszaosztása, ha semmi más értelme nincs

Igyekeztünk komolyan venni Orbán Viktort, és komoly gazdaságpolitikai lépésnek értelmezni azt, hogy akár 580 milliárd forint adót fizetne vissza a gyereket nevelőknek. De akárhogy is nézzük, nagyon választási trükknek tűnik.

Csurgó Dénes
gazdaság

A korai pénzeső azt jelzi, hogy „szokatlan értéket mutat” a Fidesz támogatottsága

Szabó Andrea szociológus fél évvel későbbre várta, hogy a kormány előáll a lakosság közérzetét javító intézkedésekkel. Mennyi esélye van Magyarnak a pénzesővel szemben? Mire játszik és meddig mehet el a Fidesz az ellenségképzéssel? Interjú.

Windisch Judit
POLITIKA

Bod Péter Ákos: „Ilyen helyzetben a választás előtti kiköltekezés nemcsak hiba, hanem bűn”

Bod Péter Ákos közgazdász szerint a jelen helyzetben számolni kell a védelmi célú kiadások emelésével, ezért kritikus, ha az osztogatás után a költségvetésben nincs elég tartalék. Az látszik, hogy a kormány minden áron meg akarja tartani a hatalmat.

Windisch Judit
POLITIKA

Orbán Viktor bejelentette: jön a fix 3 százalékos hitel a vállalkozásoknak is (igaz, részben már eddig is létezett ilyen)

A beruházási hitelek eddig is 3 százalékos fix kamatozásúak voltak, így Orbán bejelentése nem annyira „óriási”, ahogy ő beharangozta.

Székely Sarolta
gazdaság

Orbán: Egy európai Trump–Putyin-csúcsot csakis Budapesten lehet megtartani

A miniszterelnök szerint intellektuális kihívás nélkül csinálták végig az elmúlt 15 év gazdaságpolitikáját. Eddig.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Ahogy a Tisza „megadóztatná” a nyugdíjakat, úgy a Fidesz már rég megadóztatja azokat

A Fidesz most a Tisza-adós kampánynál is kevésbé alátámasztott sztorit kezdett fújni.

Windisch Judit, Haász János
POLITIKA

Hajszálnyira vagyunk az elmúlt évek rekordhiányától

A legrosszabb években volt olyan nagy hiány az államkasszában, mint most.

Székely Sarolta
gazdaság

Saját hiánycélját sem tudta teljesíteni a magyar kormány

A magyar gazdaság pocsék tavalyi teljesítménye keresztülhúzhatta a kormány számításait. Nagyobb lett a költségvetés hiánya, mint azt szerették volna.

Székely Sarolta
gazdaság

Bekötött szemmel háttal a céltáblának – Nagy Márton gazdasági víziói és a rideg valóság

4-5 százalékon tetőző infláció 2022-ben, Európa-bajnok magyar gazdasági növekedés 2023-ban, két számjegyű infláció az Egyesült Államokban. A nemzetgazdasági miniszter a tőle megszokott munkabírással ontja magából a jóslatokat, amik aztán köszönőviszonyban sincsenek a valósággal.

Haász János
gazdaság

Nagy Márton: „Jövőre”

A nemzetgazdasági miniszter évek óta kergeti a 4 százalékos gazdasági növekedést. Mindig ezzel számol a következő évre, de sose jön össze. Talán majd jövőre.

Székely Sarolta
gazdaság

Orbán szerint a magyar iparral nincsen semmi baj, 2025-ben fantasztikus év vár mindannyiunkra

A kormány új gazdaságpolitikai vízióit ismertette: kkv-k megsegítéséről és a munkáshitelről is beszélt.

Bódog Bálint
POLITIKA

Repülőrajt helyett földbe állás

Fantasztikus évünk lesz 2025-ben, mondta Orbán Viktor január végén. Azóta összeomlott a költségvetés, ismét Európa-bajnok a magyar infláció, az ipar ötéves, a születések száma történelmi mélyponton. És mi a helyzet az „ilyen a béke” forinttal?

Székely Sarolta, Haász János
belföld

Kármán András: A gazdaságpolitika orosz rulettet játszik, mekkelekeskedés, amit a Fidesz csinál

„A korlátlan hatalom egy idő után mindig torzítja a személyiséget” – mondja a Tisza vezető gazdaságpolitikusa egykori diáktársáról, Rogán Antalról. A lapunknak adott interjúban beszélt arról, hogy visszahoznák a katát és bevezetnék a magyar eurót, de arról is, hogy nem úgy távozott az NGM-ből, ahogy Orbán Viktor meséli.

Székely Sarolta, Haász János
gazdaság

Orbánék már 1000 milliárdos tartozást halmoztak fel Kína felé, ami rejtett letéti számlákat kér és titokban is hitelez

A magyar kormány hétpecsétes titokként őrzi a kínai hitelek részleteit. Az afrikai országok példájából azonban kiderül: Kína trükkös, titkolózó hitelező, és ez felvet néhány kérdést a magyar ügyleteket illetően is.

Székely Sarolta
gazdaság