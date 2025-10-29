Hónapokig Bubi nélkül maradhat Budapest

A budapesti Bubi közösségi kerékpáros rendszer jelenlegi szerződése december 23-án lejár, az új szolgáltató kiválasztására indított közbeszerzés azonban jelentős késésben van. A BKK a döntést a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszti majd, amely legkorábban november végén tárgyalhatja az ügyet, azaz már most jelentős késésben van. Ha a közgyűlés esetleg valamiért elutasítja a nyertes ajánlatot, a tender újraindítása további hónapokat vehet igénybe.

Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

A BKK tárgyal a jelenlegi szolgáltatókkal – a Csepel Zrt.-vel és a Nextbike-kal – a szerződés meghosszabbításáról, de a BKK és a Csepel közötti feszült viszony miatt ez nem biztos. A felhasználók már most érzik a bizonytalanságot: féléves és éves bérletek nem vásárolhatók, csak havi jegy érhető el, mivel a meglévő bérletek nem vihetők át az új rendszerbe. A Bubi télen is népszerű: tavaly decemberben is naponta 5-6 ezer utazást regisztráltak, hidegben is több mint 2000-et.

Az új rendszer tervei szerint a flotta legalább kétszeresére nő, elektromos rásegítésű kerékpárok érkeznek, és a szolgáltatási terület a külvárosok felé bővül. A Magyar Kerékpárosklub szerint azonban a sikerhez elengedhetetlen lenne egy átfogó kerékpáros infrastruktúra-fejlesztési csomag, amely jelenleg hiányzik, így a bővítés biztonsági kockázatokat is hordozhat. (via Telex)