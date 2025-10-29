Kétméteres fakereszttel távozott a II. kerületi templomból, a sekrestyés sem tudta útját állni

Először a sekrestyés próbálta feltartóztatni azt a férfit, aki kedden besétált egy II. kerületi templomba, ahol leakasztott egy kétméteres fakeresztet a falról, majd megindult a kijárat felé. Az egyházfi hiába próbálta megakadályozni, a férfi fellökte – sérülést nem okozott –, majd tovább indult.

A hvg azt írja, hogy előbb a Margit körúton sétált a férfi, majd letért a Török utcába. Ott szóváltásba keveredett a Murok pálinkávézó vendégeivel, egyikükkel majdnem verekedett is – kereszttel a hátán. A dulakodás közben a kereszt nekicsapódott egy piros lámpánál álló autónak is.

A férfi végül továbbhaladt a Lukács fürdő felé.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdai bejegyzése szerint a férfit a II. kerületi járőrök a közelben fogták el. „Büntetőeljárás indult, őrizetbe vették, de mivel zavart volt, kihallgatni egyelőre nem lehetett, kórházba vitték.”