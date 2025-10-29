Magyar Péter feljelenti Orbán Balázst a mesterséges intelligenciával hamisított videó miatt

POLITIKA
„A mai napon feljelentést teszek a Fidesz kampányfőnöke, az ország leggyávább embere, Orbán Balázs ellen, a rólam mesterséges intelligenciával a hamisított videófelvétele miatt”, írja Magyar Péter a Facebook-oldalán.

A tiszás politikus szerint ugyanis Orbán Balázs a tegnapi tettével „megvalósította a Btk. 226/A. § (1) bekezdés szerinti becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése vétségét, illetve a Btk. 226/B. § (2) bekezdésbe ütköző, becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala bűntettét”.

Nem késlekedett sokat a válasszal Orbán Balázs sem. Facebook-oldalán (szóról szóra) ezt írta:

„Magyar Péter el akarja hallgattatni mindazokat, akik leleplezik a valós szándékaikat. Fenyegetőzik, vádaskodik, perel. Az igazságot nem lehet elhallgattatni! A magyar embereknek joga van tudni, hogy mire számíthatnak a Tisza Párttól!”.

Orbán Balázs, a Fidesz kampányfőnöke kedden egy mesterséges intelligenciával generált videót tett közzé, amiben megtévesztő módon Magyar Péternek tulajdonítanak olyan mondatokat, amiket ő sosem mondott. Magyar ezt egyebek mellett úgy kommentálta:

„ez nem csak szánalmas vergődés, hanem nyílt választási csalás is”.

A mesterséges intelligencia és a Fidesz kapcsolatáról, hogy debilként kezelik a választóikat, ebben a cikkünkben írtunk.

A Helyzet: van! korábbi adása is foglalkozott azzal, hogyan kezdte propagandacélokra használni a Fidesz az AI-videókat:

POLITIKA választási csalás ai videó feljelentés magyar péter Tisza Párt mesterséges intelligencia Orbán Balázs
