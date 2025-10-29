Már Sashalomra és Cinkotára se lehet csak úgy beköltözni

Megvan az első budapesti kerület is, amely az önazonossági törvényre hivatkozva korlátozná a beköltözést és a lakcímbejelentéseket: a 16. kerület fideszes vezetése januártól megtiltaná a beköltözőknek az ingatlanvásárlást, amennyiben az ingatlanra

településképi kötelezést előíró határozat van érvényben,

településképi kötelezési eljárás lefolytatásának van helye,

vagy az a tulajdoni lap alapján nem lakás vagy lakóház.

Kovács Péter, a XVI. kerület polgármestere Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A „helyi arculatra” és a „kertvárosi életmód megőrzésére” hivatkozó rendelet szerint továbbá a kiemelt övezetekben egy lakásban vagy házrészben maximum hét személy létesíthet lakcímet (további bejelentkezés csak akkor lehetséges, ha a jelentkező az ott élők közeli hozzátartozója), és a rendelet elővásárlási jogot is biztosít az önkormányzatnak minden olyan, legfeljebb háromszintes lakóépületre, amit egy betelepülő vásárolna meg.

Budapest Főváros XVI. kerületében lakóhellyel rendelkezők egy békés, nyugodt kertvárosi környezetben élnek, jogkövető magatartást gyakorolnak. Jelen rendelet a Budapest Főváros XVI. kerület kertvárosi jellegű településszerkezetének megőrzését szolgálja, meggátolva a nem kívánt településszerkezeti változásokat

– fogalmaz a Sashalom, Rákosszentmihály, Cinkota, Mátyásföld és Árpádföld városrészeket magában foglaló kerület önkormányzatának rendelete.



A települések önazonosságáról szóló törvény négy hónapja lépett életbe, ez alatt az idő alatt már száznál több helyen alkottak a beköltözést és ingatlanvásárlást nehezítő vagy ellehetetlenítő helyi jogszabályt. (via Blikk)