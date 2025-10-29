71 éves korában meghalt György Péter esztéta, médiakutató, egyetemi tanár – írja a Papageno.hu. György Péter az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének igazgatója és a Média és Kommunikáció tanszék tanára volt.

1979-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett magyar–történelem–esztétika szakon, 1980 óta itt oktatott esztétikát és médiát, 1985-ben pedig egyetemi doktori fokozatot szerzett. 1990-től a Képzőművészeti Főiskola címzetes egyetemi tanára volt. 1995-ben PhD fokozatot szerzett, 2000-től pedig a Media Center igazgatója volt. Tanított New Yorkban (New School for Social Research), Londonban, Manchesterben, Krakkóban is.

Kutatási területe a 20–21. századi magyar művészettörténet volt – különös tekintettel az avantgárdra –, a kortárs művészet elmélete és gyakorlata, illetve az új média kulturális összefüggései. Számos kritikája jelent meg napi-, heti- és havilapokban, több könyvet írt a kortárs amerikai, európai és magyar avantgarde mozgalmakról illetve múzeumokról is. Az elmúlt évtizedekben folyamatosan részt vett a média és kommunikáció szakok magyar felsőoktatási kurrikulumának kidolgozásában, illetve a kurrikulumok adaptálásában, a BA/MA/PhD rendszerbe való beillesztésében.

Tavaly, 70. születésnapja alkalmából Jánossy Lajos az alábbi írással köszöntötte a Literán. György Péter 1993-as szárszói szerepléséről lásd írásunkat itt. (via Papageno)