Nukleáris meghajtású, víz alatti drónt teszteltek az oroszok

Poseidon névre keresztelték azt a pilóta nélküli, nukleáris meghajtású torpedót, amelyet Vlagyimir Putyin szerint sikeresen tesztelt az orosz haditengerészet kedden – írja a Meduza. Az orosz elnök ígéretesnek nevezte a rendszert, amelyet először sikerült a hordozó-tengeralattjáróról elindítani.

A torpedót először egy gyorsítórakétával juttatják el a működési mélységbe, ahol aztán a rendszer a saját nukleáris hajtóművével képes interkontinentális távok megtételére is. A Reuters szerint a Poseidon képes lesz konvencionális és nukleáris fegyverek hordozására is.

Putyin szerint a torpedó olyan sebességgel és olyan mélyen lesz képes haladni, hogy nem lesz olyan rendszer, amely képes lenne elfogni vagy kiiktatni.

Fotó: ALEXANDER KAZAKOV/AFP

A víz alatti drónként is emlegetett rendszerek tervéről 2018-ban beszélt először az orosz elnök, egy évvel később már a tesztekről készült videókat közölt a védelmi minisztérium.

Bár jelentős hátrányban vannak az amerikaiakkal szemben, a víz alatti kapacitások növelése csak az egyik része az oroszok haderőfejlesztésének. A napokban Putyin egy nukleáris meghajtású repülőgép sikeres tesztjéről is beszámolt. Ez egy olyan nukleáris töltettel felszerelhető fegyvert, amelyről Moszkva azt állítja, hogy képes áttörni bármilyen védelmi pajzsot.

Erre Donald Trump amerikai elnök eléggé bepöccent: „Oroszország ne játszadozzon az Egyesült Államokkal. Az Egyesült Államok sem játszadozik Oroszországgal. Folyamatosan teszteljük a rakétáinkat.”