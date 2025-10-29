Nyolcszáz amerikai katonát vonnak ki Romániából

Az amerikai haderő globális átszervezésének részeként kivonnak nyolcszáz katonát Romániából, ahol nagyjából ezer fős amerikai kontingens állomásozik tovább. Az átszervezés az amerikai kormányzat új prioritásainak eredménye, amelyekről már februárban jeleztek Washingtonból.

Amerikai katonák gyakorlaton a Mihail Kogălniceanu légibázison Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

A döntés hátterében az áll, hogy a NATO az elmúlt években önállóan is megerősítette jelenlétét a keleti szárnyon, így az Egyesült Államok most a globális erőegyensúly újraosztására készül. Ennek keretében akár tízezer katonát is kivonhatnak Kelet-Európából, de Ionuț Moșteanu román védelmi miniszter sietett hangsúlyozni, hogy a döntés nem érinti a kétoldalú stratégiai megállapodásokat, az amerikai katonai jelenlét pedig továbbra is „a térség biztonsági garanciájának” számít.

Az ukrán Kyiv Post úgy tudja, a kelet-európai átszervezés nem érinti a lengyelországi amerikai katonai jelenlétet, míg a G4media román híroldal úgy tudja, az Egyesült Államok Bulgáriából, Magyarországról és Szlovákiából is átcsoportosít katonákat. (via Transtelex)