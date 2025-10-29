Obama a soros

Soros György már 95 éves is elmúlt, egyre kevésbé alkalmas a Fidesz által kitalált szerepre. Ennyi idős korban már kevesek szokták menekültekkel elárasztani Európát. Lesben állni se nagyon láttunk még ilyen öregembert, amint éppen a közeledő magyarokra akar rátámadni. A nyílt társadalom eszméjével sem szokták bomlasztani a jobb sorsra érdemes nemzetállamokat ebben a korban. Örül az ember, ha rendben van az emésztés, és bágyadtan bár, de süt az őszi nap.
Volt egy pont, amikor a Fidesz az ereje teljében lévő kis Sorost igyekezett felépíteni főgonosznak. A birodalmat 2023-ban átvevő Alex még Ursula von der Leyennel is szerepelt egy nemzeti konzultációs plakáton.
Nem merném állítani, hogy Alex Sorosból ne lenne újból Magyarországra támadó plakátarc. A Fidesz Pravdája, a Magyar Nemzet az elmúlt hónapokban, években újra és újra lerántotta róla a leplet, már alig maradt szegény Alexen valami. Igaz, a legtöbbször apjával együtt szerepeltették, mintha egymagában nem lenne elég gonoszság a gyerekben:
„Idén májusban Alex Soros, Soros György fia megemlékezett George Floyd halálának évfordulójáról, és támogatásáról biztosította a BLM mozgalmat. Bejegyzésében nem tért ki a tüntetések erőszakos következményeire és a mozgalom pénzügyeinek átláthatatlanságára.”
„Alex Soros apjával, Soros Györggyel közös fotót osztott meg.”
„Ünnepelnek a globalisták, házasodik Soros György fia.” (Nőt vett el, nem férfit, pedig 2018-ban a fideszes média egy fotó alapján azt üzente: a kis Alex meleg.)
„Soros György fia a világ legveszélyesebb embere az amerikai média szerint.”
A kis Soros tehát egymagában még nem elég erős, a propagandának apja nélkül értéktelen. Az külön vicc, hogy Alex Soros kifejezetten jóban van Aleksandar Vučić szerb elnökkel, Orbán Viktor egyik legfőbb szövetségesével.
Ott van viszont Barack Obama, aki még Sorosék világösszeesküvésébe is beleillik, hiszen ki ne tudná - szemelvények a fideszes sajtóból -, hogy
Mindez beleillik az amerikai trumpista irányvonalba. A Nobel-békedíj miatt írtunk az amerikai elnök Obama-fixációjáról. (A trauma oka: Obama megkapta, Trump eddig még nem.) „A jelek szerint Trump egy hosszú éveken át tartó megszállottság újabb szakaszába lépett, Obama most már több figyelmét köti le, mint Joe Biden vagy Hillary Clinton. Ez a Trump által nagyon átélt, egyoldalúnak tűnő rivalizálás és a vágy, hogy túlszárnyalja Obamát – akár azzal, hogy ő is Nobel-békedíjat nyer – láthatóan Trump politikai önképének egyik meghatározó hajtóereje lett 2025 nyarára" – írtuk.
De hogy jön ide Magyarország?
