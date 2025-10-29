Pár napon belül leállhatnak az EU-s autógyárak a Kínával vívott chipháború miatt

„Napokra vannak” a gyártósorok leállításától az európai autógyártók – figyelmeztetnek iparági szereplők, miután egyre súlyosbodik a Kínával vívott chipháború. A chiphiány ráadásul Japánban is problémát okoz: a Nissan vezérigazgató-helyettese, Guillaume Cartier, egy tokiói autókiállításon újságíróknak elmondta, hogy az ellátás csak november első hetéig biztosított – írja a Guardian.

A BMW gyártósora Münchenben. Fotó: SVEN HOPPE/dpa Picture-Alliance via AFP

Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) szerdán hivatalos figyelmeztetést adott ki: tagvállalatai – köztük a Volkswagen, a Fiat, a Peugeot és a BMW – már csak tartalékkészletekkel dolgoznak, de azok gyorsan kimerülnek.

„A gyártósorok leállása akár napokon belül bekövetkezhet. Felszólítunk minden érintettet, hogy tegyenek meg mindent a diplomáciai megoldás érdekében ebben a kritikus helyzetben” – mondta a szervezet főigazgatója, Sigrid de Vries.

Az ACEA egyik tagja, a Mercedes jelenleg is világszerte új beszállítókat keres a létfontosságú félvezetők pótlására – erősítette meg a cég vezérigazgatója, Ola Källenius.

Update on #Nexperia – Critical chip shortage worsening daily.



We are increasingly concerned about imminent disruption to European vehicle manufacturing due to the block in supply of foundational microchips essential to our members’ production.



While the political dispute that… pic.twitter.com/YpX1dUWZPS — ACEA (@ACEA_auto) October 29, 2025

Peking a hónap elején tiltotta meg a Nexperia chipek exportját, válaszul arra, hogy a holland kormány szeptember 30-án átvette az amszterdami székhelyű vállalat irányítását, és felfüggesztette annak kínai vezérigazgatóját, miután az Egyesült Államok nemzetbiztonsági aggályokat vetett fel vele kapcsolatban. A múlt héten brit, uniós és japán autógyártók – köztük a Volvo, a Volkswagen, a Honda és a Nissan – is jelezték, hogy a kínai Nexperia-gyárakból érkező exporttilalom gyártási leállásokhoz vezethet.

„Az iparág jelenleg a tartalékkészleteket használja, de ezek gyorsan fogynak. Tagjaink közül többen már most arra számítanak, hogy a gyártósorok leállása azonnali lehet” – mondta de Vries.

A Nexperia chiptilalma újabb súlyos csapás az európai autóipar számára, amit már korábban is megrázott Hszi Csin-ping kínai elnök döntése a ritkaföldfémek exportellenőrzésének újbóli bevezetéséről, ami az USA-val fennálló kereskedelmi feszültségek következménye. Hszi és Donald Trump várhatóan csütörtökön Dél-Koreában találkoznak, ahol egy új kereskedelmi megállapodást írhatnak alá. A tervezet szerint egy évre felfüggesztenék a ritkaföldfémek exporttilalmát, de nem világos, hogy ez az EU-szállításokra is vonatkozna-e.

A ritkaföldfémek – különösen a mágnesek – kulcsfontosságúak az autóiparban, mivel ezeket használják például az ablakok, ajtók és csomagtartók működtetéséhez. A chipek pedig a járművek minden elektronikai rendszerében nélkülözhetetlenek, az irányítópulttól a gyújtás- és sebességváltó rendszerekig. De Vries hangsúlyozta, hogy bár léteznek alternatív beszállítók, az új kapacitások „felépítése hónapokba telhet”. „Az iparágnak ennyi ideje egyszerűen nincs, mielőtt a hiány legrosszabb hatásai érezhetővé válnak” – figyelmeztetett.

Peking pénteken magas szintű delegációt küld Brüsszelbe tárgyalásokra, de attól tartanak, hogy az EU diplomáciai eszközei kevésbé hatékonyak, mint az USA és Kína „keménykezű” módszerei.

De Vries szerint „tudjuk, hogy a vita minden résztvevője keményen dolgozik a diplomáciai megoldáson, ugyanakkor a tagjaink arról számolnak be, hogy egyes alkatrészek ellátása már most megszűnt a hiány miatt.”

Források szerint a holland kormány bízik abban, hogy tárgyalások útján sikerül megállapodni Kínával, és helyreállítható a Nexperia egységes holland–kínai vállalati struktúrája.