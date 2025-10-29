Pár napon belül leállhatnak az EU-s autógyárak a Kínával vívott chipháború miatt

„Napokra vannak” a gyártósorok leállításától az európai autógyártók – figyelmeztetnek iparági szereplők, miután egyre súlyosbodik a Kínával vívott chipháború. A chiphiány ráadásul Japánban is problémát okoz: a Nissan vezérigazgató-helyettese, Guillaume Cartier, egy tokiói autókiállításon újságíróknak elmondta, hogy az ellátás csak november első hetéig biztosított – írja a Guardian.

A BMW gyártósora Münchenben.
Fotó: SVEN HOPPE/dpa Picture-Alliance via AFP

Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) szerdán hivatalos figyelmeztetést adott ki: tagvállalatai – köztük a Volkswagen, a Fiat, a Peugeot és a BMW – már csak tartalékkészletekkel dolgoznak, de azok gyorsan kimerülnek.

„A gyártósorok leállása akár napokon belül bekövetkezhet. Felszólítunk minden érintettet, hogy tegyenek meg mindent a diplomáciai megoldás érdekében ebben a kritikus helyzetben” – mondta a szervezet főigazgatója, Sigrid de Vries.

Az ACEA egyik tagja, a Mercedes jelenleg is világszerte új beszállítókat keres a létfontosságú félvezetők pótlására – erősítette meg a cég vezérigazgatója, Ola Källenius.

Peking a hónap elején tiltotta meg a Nexperia chipek exportját, válaszul arra, hogy a holland kormány szeptember 30-án átvette az amszterdami székhelyű vállalat irányítását, és felfüggesztette annak kínai vezérigazgatóját, miután az Egyesült Államok nemzetbiztonsági aggályokat vetett fel vele kapcsolatban. A múlt héten brit, uniós és japán autógyártók – köztük a Volvo, a Volkswagen, a Honda és a Nissan – is jelezték, hogy a kínai Nexperia-gyárakból érkező exporttilalom gyártási leállásokhoz vezethet.

„Az iparág jelenleg a tartalékkészleteket használja, de ezek gyorsan fogynak. Tagjaink közül többen már most arra számítanak, hogy a gyártósorok leállása azonnali lehet” – mondta de Vries.

A Nexperia chiptilalma újabb súlyos csapás az európai autóipar számára, amit már korábban is megrázott Hszi Csin-ping kínai elnök döntése a ritkaföldfémek exportellenőrzésének újbóli bevezetéséről, ami az USA-val fennálló kereskedelmi feszültségek következménye. Hszi és Donald Trump várhatóan csütörtökön Dél-Koreában találkoznak, ahol egy új kereskedelmi megállapodást írhatnak alá. A tervezet szerint egy évre felfüggesztenék a ritkaföldfémek exporttilalmát, de nem világos, hogy ez az EU-szállításokra is vonatkozna-e.

A ritkaföldfémek – különösen a mágnesek – kulcsfontosságúak az autóiparban, mivel ezeket használják például az ablakok, ajtók és csomagtartók működtetéséhez. A chipek pedig a járművek minden elektronikai rendszerében nélkülözhetetlenek, az irányítópulttól a gyújtás- és sebességváltó rendszerekig. De Vries hangsúlyozta, hogy bár léteznek alternatív beszállítók, az új kapacitások „felépítése hónapokba telhet”. „Az iparágnak ennyi ideje egyszerűen nincs, mielőtt a hiány legrosszabb hatásai érezhetővé válnak” – figyelmeztetett.

Peking pénteken magas szintű delegációt küld Brüsszelbe tárgyalásokra, de attól tartanak, hogy az EU diplomáciai eszközei kevésbé hatékonyak, mint az USA és Kína „keménykezű” módszerei.

De Vries szerint „tudjuk, hogy a vita minden résztvevője keményen dolgozik a diplomáciai megoldáson, ugyanakkor a tagjaink arról számolnak be, hogy egyes alkatrészek ellátása már most megszűnt a hiány miatt.”

Források szerint a holland kormány bízik abban, hogy tárgyalások útján sikerül megállapodni Kínával, és helyreállítható a Nexperia egységes holland–kínai vállalati struktúrája.

